Σκότι Σέφλερ: Σπλάτερ ατύχημα για τον No1 του παγκόσμιου γκολφ

Άσχημα εξελίχθηκαν τα Χριστούγεννα για τον χρυσό Ολυμπιονίκη και No1 του παγκόσμιου γκολφ, Σκότι Σέφλερ (Scottie Scheffler). Ο 28χρονος πρωταθλητής είχε ένα ατύχημα, ενώ μαγείρευε το χριστουγεννιάτικο δείπνο και μάλιστα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με το SkyNews, ο Σέφλερ κόπηκε σοβαρά στην παλάμη από σπασμένα γυαλιά, αρκετά θραύσματα από τα οποία έμειναν μέσα στο χέρι του.

Λόγω του τραυματισμού του, ο κουφαίος Αμερικανός γκολφέρ θα χάσει το πρώτο τουρνουά της σεζόν, το The Sentry της επόμενης εβδομάδας στη Χαβάη.

Ωστόσο, αναμένεται να αναρρώσει σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες και ελπίζει να επιστρέψει στη δράση στο τουρνουά American Express στην Καλιφόρνια στις 16 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

