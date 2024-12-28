Βρετανία: Προβλήματα στα μεγάλα αεροδρόμια λόγω της ομίχλης

Προβλήματα στην λειτουργία πολλών μεγάλων βρετανικών αεροδρομίων παρατηρούντια από χθες εξαιτίας της ομίχλης.

Υπολογίζεται ότι 20.000 επιβάτες έχουν εππηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες, με την ορατότητα να μειώνεται στα 100 μέτρα σε ορισμένα μέρη της χώρας.

Τα αεροδρόμια του Χίθροου, του Γκάτγουικ (Λονδίνο) και του Μάντσεστερ, τα τρία μεγαλύτερα σε κυκλοφορία αεροδρόμια της χώρας, έχουν επηρεασθεί από τους περιορισμούς που βρίσκονται από χθες σε ισχύ.

Οι προσωρινοί περιορισμοί που ισχύουν από χθες «παραμένουν στις περιοχές όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη», διευκρινίζει σήμερα η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (NATS).

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Γκάτγουικ δήλωσε ότι, δεδομένης της περιορισμένης ορατότητας, οι καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις πιθανότατα θα διαρκέσουν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

Χθες, δεκάδες απογειώσεις από τα τρία μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια ακυρώθηκαν και εκατοντάδες καθυστέρησαν.

Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας καλεί τους ταξιδιώτες να έρχονται σε επαφή με την αεροπορική τους εταιρεία για να ενημερώνονται για τις πτήσεις τους. Η υπηρεσία παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης σε συνεργασία με την βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.