Αλβανία: Δικαστήριο ξεκινά δίκη για διαφθορά κατά του Σαλί Μπερίσα

Αλβανικό δικαστήριο ξεκίνησε τη Δευτέρα τη δίκη κατά του πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα για κατηγορίες διαφθοράς. Ο Μπερίσα ηγείται του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης.

Η δίκη του Μπερίσα, 80 ετών, στο Ειδικό Δικαστήριο για τη Διαφθορά και το Οργανωμένο Έγκλημα, η οποία καλύπτει υποθέσεις που αφορούν ανώτερους αξιωματούχους και πολιτικούς, περιλαμβάνει επίσης τον γαμπρό του και τρία άλλα άτομα.

Τον Οκτώβριο του 2023, οι εισαγγελείς έθεσαν υπό έρευνα τον Μπερίσα για φερόμενη κατάχρηση της θέσης του για να βοηθήσει τον γαμπρό του, Τζαμάρμπερ Μαλτέζι, να ιδιωτικοποιήσει δημόσια γη για την κατασκευή 17 πολυκατοικιών στην πρωτεύουσα, Τίρανα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Μπερίσα κατηγορήθηκε επίσημα για διαφθορά σε σχέση με μια συμφωνία ακινήτων. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως πολιτική δίωξη που διέταξε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα του αριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Τη Δευτέρα, ο Μπερίσα παρουσιάστηκε στην εισαγγελία, όπως απαιτείται να πράττει κάθε δύο εβδομάδες, αλλά είπε ότι δεν πήγε στο δικαστήριο όπου εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους του.

«Η παρουσία μου ή όχι καθορίζεται από τους δικηγόρους μου και φυσικά σύμφωνα με τους νόμους», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αυτή είναι μια συνεδρίαση όπου οι δικηγόροι μου θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους».

Ο Μπερίσα διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2005 έως το 2013 και πρόεδρος από το 1992 έως το 1997. Επανεξελέγη βουλευτής του κεντροδεξιού συντηρητικού Δημοκρατικού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τον Μάιο του 2021 και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2022 απαγόρευσαν στον Μπερίσα, και σε στενά μέλη της οικογένειάς του, την είσοδο στις χώρες τους λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε διαφθορά.

Η διαφθορά παραμένει ένα κορυφαίο ζήτημα που επηρεάζει συνεχώς αρνητικά την Αλβανία από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1990.

Εκτός από τον Μπερίσα, ο πρώην πρόεδρος Ιλίρ Μέτα και μέλη του συνασπισμού της αντιπολίτευσης του Μπερίσα έχουν επίσης συλληφθεί και ερευνηθεί για κατηγορίες διαφθοράς. Και οι δύο λένε ότι οι κατηγορίες είναι πολιτικά υποκινούμενες, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά.

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, τα Τίρανα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για πλήρη ένταξη με τις Βρυξέλλες για την ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Αλβανία στοχεύει να ενταχθεί στο μπλοκ έως το 2030, σύμφωνα με τον Ράμα.

Πηγή: skai.gr

