Το Pride της Βουδαπέστης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αψηφώντας τις απειλές του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, κατά των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.

Οι διοργανωτές της πορείας ελπίζουν σε ρεκόρ συμμετοχών φέτος, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις από εθνικιστές συντηρητικούς πολιτικούς και την αστυνομία να σταματήσουν κάθε προβολή υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ, σημειώνει το BBC.

Έχει εκδοθεί απαγορευτικό από την αστυνομία

Η αστυνομία έχει εκδώσει απαγόρευση, σύμφωνα με ένα νέο νόμο «προστασίας των παιδιών» που περιορίζει τις συγκεντρώσεις που θεωρούνται ότι προωθούν την ομοφυλοφιλία.

Μια ημέρα πριν από το Pride, ο Όρμπαν υποβάθμισε το ενδεχόμενο βίαιων συγκρούσεων μεταξύ της αστυνομίας και των συμμετεχόντων - αλλά προειδοποίησε όσους πάνε να αντιμετωπίσουν τις πιθανές νομικές επιπτώσεις.

«Φυσικά, η αστυνομία θα μπορούσε να διαλύσει τέτοιες εκδηλώσεις, διότι έχει την εξουσία να το κάνει, αλλά η Ουγγαρία είναι μια πολιτισμένη χώρα, μια κοινωνία πολιτών. Δεν βλάπτουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο Όρμπαν στο κρατικό ραδιόφωνο την Παρασκευή.

«Θα υπάρξουν νομικές συνέπειες, αλλά αυτό δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο της σωματικής κακοποίησης», πρόσθεσε.

Οι παρευρισκόμενοι κινδυνεύουν με πρόστιμο έως και 500 ευρώ (427 λίρες Αγγλίας, 586 δολάρια), ενώ η αστυνομία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για την ταυτοποίησή τους.

Οι διοργανωτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Η επίτροπος ισότητας της ΕΕ Hadja Lahbib, πρώην υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, βρίσκεται στη Βουδαπέστη και αναμένεται να συμμετάσχει στην πορεία, μαζί με δεκάδες ευρωβουλευτές.

Πριν από το Pride, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε από την κυβέρνηση Όρμπαν να μην εμποδίσει την πορεία.

Ο Όρμπαν δεν θορυβήθηκε, ζητώντας της «να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις επιβολής του νόμου των χωρών μελών της ΕΕ».

Πηγή: skai.gr

