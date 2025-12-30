Ζελένσκι: Συζητάμε με Τραμπ την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Το Κίεβο συζητά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μιλώντας στα ΜΜΕ, μέσω WhatsApp, επανέλαβε τη δέσμευση του Κιέβου στη συνέχιση των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να βρεθεί απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «σε οποιασδήποτε μορφής συνάντηση».

Όσον αφορά τη διενέργεια δημοψηφίσματος, σημείωσε ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί χωρίς ασφάλεια και ασφαλείς υποδομές.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου μπόρεσαν να επαληθεύσουν πως η φερόμενη επίθεση με drone στην κατοικία του Πούτιν στο Βαλντάι ήταν σκηνοθετημένη.

«Σε ό,τι αφορά την επίθεση στο Βαλντάι, η διαπραγματευτική μας ομάδα ήρθε σε επαφή με την αμερικανική ομάδα, εξέτασαν μαζί τις λεπτομέρειες και καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ψέμα. Και, φυσικά, οι εταίροι μας μπορούν πάντα να επαληθεύσουν, χάρη στις τεχνικές τους δυνατότητες, ότι ήταν ψεύτικη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

