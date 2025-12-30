Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε επιθετικότητα θα είναι σκληρή, προειδοποίησε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε μήνυμά του στο X την Τρίτη, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανό χτύπημα αν συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود. December 30, 2025

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα ακόμη μεγάλο χτύπημα εάν η Τεχεράνη επανεκινήσσει την ανοικοδόμηση των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων.

Το Κρεμλίνο κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από την κλιμάκωση της έντασης σχετικά με το Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα υποστηρίξει ένα ακόμη μαζικό πλήγμα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Ρωσία πιστεύει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν βήματα για την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η Μόσχα συνεχίζει να αναπτύσσει εποικοδομητικές σχέσεις με το Ιράν, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην εκτόνωση των εντάσεων στην περιοχή τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.