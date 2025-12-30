Λογαριασμός
Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «σκληρή απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετικότητα»

Το Κρεμλίνο κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από την κλιμάκωση της έντασης, μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ

Πεζεσκιάν

Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε επιθετικότητα θα είναι σκληρή, προειδοποίησε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε μήνυμά του στο X την Τρίτη, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανό χτύπημα αν συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα ακόμη μεγάλο χτύπημα εάν η Τεχεράνη επανεκινήσσει την ανοικοδόμηση των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων.

Το Κρεμλίνο κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από την κλιμάκωση της έντασης σχετικά με το Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα υποστηρίξει ένα ακόμη μαζικό πλήγμα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Ρωσία πιστεύει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν βήματα για την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η Μόσχα συνεχίζει να αναπτύσσει εποικοδομητικές σχέσεις με το Ιράν, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην εκτόνωση των εντάσεων στην περιοχή τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

