Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε στις σχέσεις Ρωσίας–Βαλτικών χωρών, καθώς το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε έντονη διαμαρτυρία στους επιτετραμμένους Λετονίας, Λιθουανίας και Εσθονίας, προειδοποιώντας ότι διατηρεί το δικαίωμα αντίμετρων για αυτό που χαρακτήρισε παράνομες ενέργειες εις βάρος των ρωσικών πρεσβειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, στις 30 Δεκεμβρίου οι τρεις διπλωμάτες ενημερώθηκαν για τη «σθεναρή διαμαρτυρία» της Μόσχας, σε σχέση με την επιβολή, από τις «μη φιλικές αρχές» των βαλτικών χωρών, ρυθμίσεων που περιορίζουν τη διοικητική και οικονομική δραστηριότητα των ρωσικών πρεσβειών στη Ρίγα, το Βίλνιους και το Ταλίν.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η ρωσική πλευρά «η ρωσική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα αντίποινα» σε απάντηση στις ενέργειες αυτές.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται δυσχεραίνουν σημαντικά τη λειτουργία των ρωσικών διπλωματικών αποστολών και παραβιάζουν κατάφωρα το άρθρο 25 της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις του 1961, το οποίο προβλέπει ότι το κράτος υποδοχής οφείλει να παρέχει «κάθε διευκόλυνση» για την άσκηση των καθηκόντων μιας διπλωματικής αποστολής.

Παράλληλα, η Μόσχα κάνει λόγο για μεροληπτική μεταχείριση εις βάρος της, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αντίκεινται και στο άρθρο 47 της ίδιας Σύμβασης, το οποίο απαγορεύει την εφαρμογή διακριτικής πολιτικής μεταξύ κρατών.



