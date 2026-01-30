Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο πραγματοποίησαν πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, μετά από τη συμφωνία που προώθησε η Ουάσινγκτον και αποδέχτηκαν οι δύο πλευρές.

«Σε όλες τις περιοχές μας, πράγματι δεν σημειώθηκαν πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από το βράδυ της Πέμπτης έως την Παρασκευή», είπε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο και σήμερα δεν χτυπήσαμε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία προχωρά σε «αναπροσανατολισμό» της στρατιωτικής της δραστηριότητας, στοχεύοντας υποδομές logistics, όπως σιδηροδρομικούς κόμβους.



Πηγή: skai.gr

