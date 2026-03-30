Με μια μακάβρια εικόνα, «υποδέχονται» οι Ιρανοί τα σενάρια ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων σε εδάφη της χώρας όπως το νησί Χαργκ.

«Καλώς ορίσατε στον κυνηγότοπο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο τίτλος. Η μακάβρια εικόνα, που θυμίζει ανάλογες προπαγανδιστικές προσπάθειες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δείχνει την σκληρή αντίδραση του ιρανικού καθεστώτος.



Η εικόνα δείχνει Αμερικανούς στρατιώτες να αποβιβάζονται από αεροσκάφος κουβαλώντας φέρετρα με την αστερόεσσα, με το φέρετρο να σχηματίζεται πιο καθαρά στις σκιές τους.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι σκοπεύουν να στείλουν έναν αριθμό των στρατευμάτων τους για μια χερσαία επιχείρηση στο νότιο Ιράν. Καλώς ορίσατε στον κυνηγότοπο. Σας ευχαριστούμε που κουβαλάτε τα φέρετρά σας στις πλάτες σας».

Πηγή: skai.gr

