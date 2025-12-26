Η καταξιωμένη Ιρανή ηθοποιός Ταρανέ Αλιντουστί γνωστοποίησε την απόφασή της να αποσυρθεί από την υποκριτική, ως πράξη διαμαρτυρίας απέναντι στη νομοθεσία που επιβάλλει στις γυναίκες την υποχρεωτική χρήση της ισλαμικής μαντίλας στο Ιράν.

Σε ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή της, στο οποίο συνομιλεί με τη σκηνοθέτιδα Πεγκά Αχανγκαρανί, η Αλιντουστί δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν προτίθεται να συμμετάσχει ξανά σε κινηματογραφικές παραγωγές όπου απαιτείται η χρήση μαντίλας, «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Η ηθοποιός, με πορεία άνω των είκοσι ετών στον κινηματογράφο και με σημαντικές εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες, ανέφερε ότι όσο παραμένει σε ισχύ ο συγκεκριμένος νόμος θα στραφεί σε άλλες δραστηριότητες, εγκαταλείποντας την ενεργό παρουσία της στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Ευρεία στήριξη

Αναφερόμενη στις μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Ιράν τον Σεπτέμβριο του 2022, στις οποίες πρωταγωνίστησαν οι γυναίκες, η Αλιντουστί τις χαρακτήρισε «κοινωνική έκρηξη», μέσα από την οποία η ιρανική κοινωνία απαίτησε την κατάργηση της υποχρεωτικής μαντίλας.

Όπως δήλωσε, μετά τα γεγονότα αυτά, η συμμετοχή της σε ταινίες με μαντίλα θα ισοδυναμούσε με «φάρσα», την οποία αρνείται πλέον να αποδεχθεί ή να στηρίξει. Με τη δημόσια στάση της, επιδιώκει να στείλει ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στο πλαίσιο του αγώνα κατά της συγκεκριμένης νομοθεσίας.

Η απόφασή της προκάλεσε κύμα υποστήριξης και θετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη στάση της.

Η Ταρανέ Αλιντουστί έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο γνωστές ιρανικές ταινίες διεθνούς απήχησης, όπως «Ο Εμποράκος» (The Salesman) και «Τι απέγινε η Έλι» (About Elly), σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ δημιουργού Ασγκάρ Φαρχαντί.

Σύλληψη

Τον Δεκέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια των πανεθνικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, η Αλιντουστί συνελήφθη παρουσία της ανήλικης κόρης της. Είχε προηγηθεί δημόσια έκφραση αλληλεγγύης προς το γυναικείο κίνημα, καθώς και ανάρτηση φωτογραφίας της χωρίς μαντίλα στον λογαριασμό της στο Instagram.

Οι ιρανικές αρχές της απήγγειλαν κατηγορίες ότι «υποστηρίζει κύκλους που δρουν κατά της επανάστασης». Μετά τη σύλληψή της, της επιβλήθηκε απαγόρευση εργασίας στον κινηματογράφο.

Παρά τις ιδιαίτερα ελκυστικές προτάσεις που δέχθηκε για επαγγελματική δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, η ηθοποιός επέλεξε να παραμείνει στο Ιράν, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι, παρά τις δυσκολίες, «αυτό εξακολουθεί να είναι το σπίτι μου».

Το κύμα διαμαρτυριών και το γυναικείο κίνημα πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά τη σύλληψή της με την κατηγορία παραβίασης των αυστηρών ενδυματολογικών κανόνων για τις γυναίκες. Ο θάνατός της ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση οδήγησε σε μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και σε αιματηρά επεισόδια. Έκτοτε, πολλές γυναίκες στο Ιράν παραβιάζουν ανοιχτά τον νόμο περί υποχρεωτικής ισλαμικής μαντίλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

