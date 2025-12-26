Τη ζωή τους έχασαν χθες 2 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας από πυρά του ισραηλινού στρατού που όπως ανακοίνωσε πέρασαν τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραήλ, «δυο τρομοκράτες» πέρασαν τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή και πλησίασαν ισραηλινούς στρατιώτες. Κρίθηκε πως οι δυο άνδρες ήγειραν «άμεση απειλή» και «εξαλείφθηκαν», έπειτα από αναγνώριση.

Η αποκαλούμενη κίτρινη γραμμή λειτουργεί ως διαχωριστικό όριο στη Λωρίδα της Γάζας, ορίζοντας τις περιοχές όπου τα ισραηλινά στρατεύματα αναδιπλώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 10 Οκτωβρίου. Το μήκος της υπολογίζεται σε 1,5 έως 1,6 χιλιόμετρα και εκτείνεται μέχρι τις ακτές της Μεσογείου. Ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από το ήμισυ του παλαιστινιακού θύλακα.

Αν και βάσει πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπεται, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη στενή αυτή λωρίδα γης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ έχει πρόσφατα περιγράψει την κίτρινη γραμμή ως «τα νέα σύνορα» του Ισραήλ.

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έθεσε τέλος σε πόλεμο διάρκειας άνω των δύο ετών, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εύθραυστη, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές ανταλλάσσουν συχνά κατηγορίες για παραβίασή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.