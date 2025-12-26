Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 32 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου

Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας Βερακρούζ - Μεταξύ των νεκρών και ένα παιδί

Μεξικό

Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 10 νεκρούς και 32 τραυματίες σημειώθηκε την Πέμπτη, στο Μεξικό, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας Βερακρούζ.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Ζοντεκοματλάν, ενώ το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Αβάνα-Τσίκοντεπεκ.

«Προς το παρόν έχουμε επιβεβαιώσει εννέα ενήλικες και ένα παιδί νεκρούς», δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της Ζοντεκοματλάν σε ανακοίνωση. Ο δήμος δημοσίευσε επίσης μια λίστα με τους 32 τραυματίες και τα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν.

Τα θανατηφόρα τροχαία, με λεωφορεία ή φορτηγά, είναι συχνά στο Μεξικό και προκαλούνται συνήθως από υπερβολική ταχύτητα ή μηχανική βλάβη.

Στα τέλη Νοεμβρίου, 10 άτομα σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε παρόμοιο ατύχημα στη δυτική πολιτεία Μιτσόακαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό λεωφορείο τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark