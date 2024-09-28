Το υπουργείο Μεταφορών του Λιβάνου απαγόρευσε σήμερα σε ιρανικό αεροπλάνο να εισέλθει στον εναέριο χώρο του, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Χασάν Νασράλα και τις δηλώσεις συμπαράστασης στη Χεζμπολάχ, από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ .

Το Ιράν είναι σε συνεχή επαφή με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και άλλες περιφερειακές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, προκειμένου να καθορίσουν «το επόμενο βήμα», μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στο χθεσινό ισραηλινό πλήγμα στη νότια Βηρυτό.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο, το Ισραήλ προειδοποίησε τις υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Βηρυτού ότι θα χρησιμοποιούσε "βία" αν το αεροπλάνο προσγειωνόταν.

Πηγή του υπουργείου δήλωσε στο Reuters πως δεν είναι σαφές τι βρισκόταν πάνω στο αεροπλάνο. «Η προτεραιότητα είναι οι ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε.

Σημερα το Ιράν «φυγάδευσε» σε ασφαλή τοποθεσία τον Αλί Χαμενεΐ, μέσα όμως στη χώρα, όπως ανακοίνωσε. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ιρανοί λένε ότι θα στείλουν στρατεύματα στον Λίβανο.

Εχθές, αμέσως μετά το ισραηλινό χτύπημα, ο Αλί Χαμενεΐ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο σπίτι του.

Πηγή: skai.gr

