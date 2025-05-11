Ο σημερινός, τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ήταν «πιο σοβαρός» από τους προηγούμενους, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μιλώντας στην κρατική ιρανική τηλεόραση.

«Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ πιο σοβαρές και σαφείς σε σύγκριση με τους τρεις προηγούμενους γύρους», είπε ο Αραγτσί, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν «λεπτομερώς» ορισμένα θέματα. Οι δύο πλευρές «κατανοούν πλέον καλύτερα η μία τις απόψεις της άλλης», είπε.

Ο Αραγτσί επανέλαβε πάντως ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο, αν και είναι ανοιχτή στον περιορισμό «της ποσότητας» με στόχο «την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου «δεν είναι διαπραγματεύσιμο» και η Τεχεράνη «δεν θα συμβιβαστεί» με μια τέτοια πρόταση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσάιντι, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, χαρακτήρισε «χρήσιμες και πρωτότυπες» τις ιδέες που τέθηκαν στο τραπέζι και αυτό «αντικατοπτρίζει τη βούληση να καταλήξουν σε μια «έντιμη συμφωνία».

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών, ο πέμπτος στη σειρά, για γίνει αφού οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμβουλευτούν προηγουμένως τις ηγεσίες τους, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.