Βάντεφουλ: Η διένεξη στη Γάζα δεν λύνεται στρατιωτικά

Η παρούσα κατάσταση στη Γάζα δεν μπορεί να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα, τόνισε κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον ισραηλινό ομόλογό του, Γκιντόν Σάαρ, ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη, που ολοκληρώνεται αργά την Κυριακή.

Σκιαγραφώντας την θεώρηση του Βερολίνο όσον αφορά την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ο Γιόχαν Βάντεφουλ επεσήμανε ότι, δεδομένων των ιδιαίτερων ιστορικών δεσμών μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ, η προάσπιση της ισραηλινής εθνικής ασφάλειας και του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αποτελούν βασικούς πυλώνες της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής – δεδομένο για το οποίο επικαλέστηκε επανειλημμένες τοποθετήσεις της τέως καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ.

Ωστόσο, ο Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε ότι αυτή η βασική θέση της γερμανικής πλευράς δεν σημαίνει ότι δεν εκφράζονται σημαντικές διαφωνίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό άμαχο πληθυσμό στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση του Βερολίνου καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που πραγματοποίησε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, αλλά παράλληλα καλεί την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, όχι μόνο προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αλλά και για να διαμορφωθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν την εκ νέου ενσωμάτωση του θύλακα υπό την υπάρχουσα παλαιστινιακή διακυβέρνηση με έδρα τη Ραμάλα, σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες αραβικές χώρες.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ είπε επίσης με αφορμή την εντατικοποίηση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα: «Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι εφικτή η επίτευξη όλων των στρατιωτικών στόχων του Ισραήλ και αν υπηρετείται κατά αυτό το τρόπο το ισραηλινό συμφέρον. Δεν θεωρώ ότι η διένεξη μπορεί να επιλυθεί μακροπρόθεσμα σε βάθος χρόνου με στρατιωτικά μέσα. Για το λόγο αυτό απευθύνουμε έκκληση επιστροφής σε διαπραγματεύσεις με αντικείμενο μια κατάπαυση του πυρός, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την απρόσκοπτη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Ισραηλινές διαβεβαιώσεις και επιφυλάξεις

Ορίζοντας των πολιτικών προσπαθειών καθορισμού του καθεστώτος διακυβέρνησης της επόμενης μέρας στην Γάζα, οφείλει να είναι η επίλυση της διένεξης Ισραηλινών και Παλαιστινίων επί τη βάσει της «λύσης των δύο κρατών», ανέφερε εκτός αυτού ο κ. Βάντεφουλ. Η γερμανική πλευρά είναι πρόθυμη να στηρίξει τις αμερικανικές πρωτοβουλίες τόσο για την ενίσχυση της εισροής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας εκ μέρους διεθνών ανθρωπιστικών ΜΚΟ ή ακόμα και τρίτων χωρών, όπως επίσης και για την θεσμοθέτηση νέου μηχανισμού ελέγχου επί του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, παρακολουθώντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία των επαφών ΗΠΑ-Ιράν, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, η δήλωση Βάντεφουλ ότι τυχόν διεθνής αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους οφείλει να λάβει χώρα μόνο εάν επίκειται άμεση η συνολική επίλυση της διένεξης Ισραήλ-Παλαιστινίων, τονίσθηκε ιδιαίτερα από τα ισραηλινά ΜΜΕ, ερμηνεύοντας τη συγκεκριμένη θέση ως «γερμανικό ανάχωμα» έναντι φημολογούμενων μονομερών αναγνωρίσεων εκ μέρους ορισμένων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Από την δική του πλευρά, ο ισραηλινός υπ. Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ, αναφέρθηκε εκτενώς στην εισροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κατηγορώντας την Χαμάς ότι έχει επανειλημμένως εργαλειοποιήσει το ζήτημα με στόχο να ενισχύσει τα στελέχη της και να ανασυντάξει τις δυνάμεις της.

Τόνισε ότι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που η ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να εφαρμόσει αμέσως μετά την 16η Μαΐου – ημέρα κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η περιοδεία του Προέδρου Τραμπ στην περιοχή – προβλέπει λεπτομερή μηχανισμό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, προσθέτοντας ότι οι δεσμοί του Ισραήλ με την διακυβέρνηση της Ουάσιγκτον είναι στενότεροι από ποτέ, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν υφίστανται διαφορές απόψεων ως προς ειδικότερες πτυχές της πραγματικότητας.

Ιστορικό στίγμα

Η σημερινή επίσκεψη του Γιόχαν Βάντεφουλ στο Ισραήλ, πέραν του ότι αποτελεί την πρώτη επίσημη μετάβασή του εκτός Ευρώπης αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, εντάσσεται σε μία σειρά διαδοχικών διμερών επίσημων επαφών μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 ετών από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων Γερμανίας-Ισραήλ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενόσω ο κ. Βάντεφουλ θα βρίσκεται ακόμα στο Ισραήλ, ο ισραηλινός Πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτσογκ, αναμένεται να φτάσει σήμερα στο Βερολίνο, όπου και θα παραμείνει έως την ερχόμενη Τρίτη (13/5) για να συμμετάσχει στις πανηγυρικές επίσημες εκδηλώσεις της επετείου.

Επιπροσθέτως, όπως δήλωσαν σήμερα οι Βάντεφουλ και Σάαρ, στις αρχές Ιουνίου θα συναντηθούν εκ νέου στο Βερολίνο. O Bάντεφουλ είχε επίσης συνάντηση και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού και της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας ενημέρωσαν διεξοδικά τον κ. Βάντεφουλ για τις τεχνικές δυνατότητες αντιπυραυλικών συστημάτων ισραηλινής παραγωγής, που πρόκειται να αποκτήσει η Γερμανία.

Σημαντικές επαφές Βάντεφουλ και στη Ραμάλα

Αργότερα σήμερα το απόγευμα, ο Γιόχαν Βάντεφουλ θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό, Μοχάμαντ Μουσταφά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και θα συζητηθούν οι τρόποι δια των οποίων η διακυβέρνηση της Ραμάλα θα μπορούσε να ανακτήσει τον διοικητικό έλεγχο της περιοχής.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Γερμανός υπ.κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου, το Βερολίνο προτίθεται να ενημερωθεί περί της πορείας των θεσμικών μεταρρυθμίσεων – μία δέσμευση που η παλαιστινιακή ηγεσία ανέλαβε ήδη από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας.

Παράλληλα, η γερμανική πλευρά θα συζητήσει τρόπους ενίσχυσης της παλαιστινιακής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψιν την αναγκαιότητα να αντιμετωπισθούν με αποτελεσματικότητα τυχόν ακραίες τάσεις που θα καταστήσουν δύσκολη την διαμόρφωση του κατάλληλου πολιτικού ορίζοντα, ικανού να οδηγήσει στην εφαρμογή της «λύσης των δύο κρατών» - ένας στόχος για τον οποίον ανέκαθεν το Βερολίνο δηλώνει την προσήλωσή του σε κάθε ευκαιρία.

Πηγή: Deutsche Welle

