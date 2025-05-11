Εκλογές στην Αλβανία: Στο 32,6% η συμμετοχή μέχρι τις 15:00

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή στην Αλβανία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των ψηφοφόρων μέχρι τις 15:00, τόσο εντός της Αλβανίας όσο και από την αλβανική διασπορά.
Συγκεκριμένα, εντός Αλβανίας, από το σύνολο των 3.467.962 πολιτών με δικαίωμα ψήφου, συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία το 32,6%.
Αντίθετα, στην αλβανική διασπορά, όπου καταγράφονται 245.935 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 73,5%.
Ενώ η συμμετοχή στο εσωτερικό της χώρας παραμένει σχετικά χαμηλή, η κινητοποίηση των Αλβανών του εξωτερικού δείχνει ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον για την εκλογική διαδικασία.
