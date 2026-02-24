Οι Ιρανοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν, αλλά δεν πρέπει να παραβιάζουν τις «κόκκινες γραμμές», προειδοποίησε σήμερα η κυβέρνηση στην πρώτη της αντίδραση από το Σάββατο που ξεκίνησαν εκ νέου οι διαμαρτυρίες σε ορισμένα πανεπιστήμια.

«Έχουν φυσικά το δικαίωμα να διαδηλώνουν», δήλωσε η εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζερανί. Υπάρχουν όμως «κόκκινες γραμμές που πρέπει να προστατεύονται και να μην παραβιάζονται, ακόμη και εν μέσω οργής», πρόσθεσε η ίδια στη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου, αναφέροντας ως παραδείγματα «ιερούς τόπους και τη σημαία» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νέο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων καταγράφηκε στο Ιράν το Σαββατοκύριακο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για νέο γύρο συνομιλιών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ιρανικά κρατικά πρακτορεία μετέδωσαν ότι φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πέντε πανεπιστήμια της Τεχεράνης και σε ένα στη Μασχάντ, ενώ νέες συγκεντρώσεις αναφέρθηκαν και χθες Δευτέρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλήθος έξω από το πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Αμίρ Καμπίρ στην πρωτεύουσα.

Πρόκειται για τις πρώτες γνωστές κινητοποιήσεις μετά τις εκτεταμένες ταραχές του προηγούμενου μήνα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με σκληρή καταστολή και άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.