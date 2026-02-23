Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τις ημέρες ως «περίπλοκες και δύσκολες» λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ανέφερε ότι η χώρα παραμένει σε πλήρη επαγρύπνηση και προετοιμάζεται για κάθε σενάριο, ενόψει των απειλών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για «περιορισμένη έκταση» πλήγμα προς το Ιράν.

Επανέλαβε τις απειλές προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα λάβει απάντηση με δύναμη που δεν μπορούν να φανταστούν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα στην Κνεσέτ ότι η χώρα του βιώνει «περίπλοκες και δύσκολες ημέρες» εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), για ένα πλήγμα «περιορισμένης έκτασης» σε βάρος του Ιράν.

«Διανύουμε πολύ περίπλοκες και δύσκολες ημέρες. Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές του προς το Ιράν λέγοντας ότι «αν οι αγιατολάδες διαπράξουν ίσως το σοβαρότερο λάθος στην ιστορία τους και επιτεθούν στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή καθώς παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την πιθανότητα αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Εκτός από την παρακολούθηση στρατιωτικών κινήσεων στην περιοχή, εστιάζουν στην προετοιμασία αμυντικών και πιθανών αντιμετρών, ειδικά απέναντι σε πιθανές επιθέσεις από οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ στη βόρεια μεθόριο, σε περίπτωση που μια επίθεση στο Ιράν προκαλέσει αντίποινα. Η κατάσταση παραμένει δυναμική, με τα ισραηλινά μέτρα να επικεντρώνονται στην προετοιμασία για πολλαπλά σενάρια, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένες αλλαγές στην εσωτερική πολιτική ασφάλειας ή οδηγίες προς το κοινό.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα ότι οποιοδήποτε πλήγμα εκ μέρους των ΗΠΑ, ακόμη και «περιορισμένο» θα την ανάγκαζε να απαντήσει με δριμύτητα.

Το Ιράν έχει αυξήσει τις στρατιωτικές του δραστηριότητες και έχει θέσει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού δυνάμεις και πολιτική ηγεσία εν μέσω των απειλών. Ήδη εκτελούνται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Ρωσία, που ερμηνεύονται ως προσπάθεια ενίσχυσης της ετοιμότητας σε περίπτωση σύγκρουσης. Παράλληλα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν μεταφέρει εξουσίες ασφαλείας και έχουν εκδώσει οδηγίες για αντιμετώπιση «ολοκληρωτικού πολέμου» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. Η εσωτερική ρητορική είναι σκληρή, με έμφαση στην αποφασιστικότητα να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση, στρατιωτική και διπλωματική ένταση αυξάνεται σημαντικά, ενώ υπάρχουν αναφορές για κινητοποίηση πυραυλικών σχηματισμών και ενίσχυση των αμυντικών θέσεων.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει επιπλέον στρατιωτικά μέσα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, περιλαμβανομένων αεροπλανοφόρων και άλλων μονάδων, ως ένδειξη ετοιμότητας για πιθανή δράση, παράλληλα με διπλωματικές προσπάθειες που συνεχίζονται. Η αυξημένη στρατιωτική παρουσία και οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τη Δύση έχουν ανεβάσει το επίπεδο ανησυχίας για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση, ενώ η Τεχεράνη διατυπώνει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί ως πλήρης εχθροπραξία.

Πηγή: skai.gr

