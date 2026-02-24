Λογαριασμός
Ιράν: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αγορά - 4 νεκροί (Βίντεο)

Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως και δύο έμποροι στην αγορά οπωροκηπευτικών της πόλης Χομεϊνισάχρ

Ιράν

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου του στρατού σε αγορά οπωροκηπευτικών στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως και δύο έμποροι στην αγορά οπωροκηπευτικών της Χομεϊνισάχρ, η οποία βρίσκεται κοντά στη μεγαλούπολη Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, διευκρίνισε το Irna.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρθηκε σε «τεχνική βλάβη».

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά.

Οι αρχές επισημαίνουν τακτικά τις δυσκολίες εφοδιασμού με τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των απαρχαιωμένων αεροσκαφών σε κατάσταση πτήσης.

Την περασμένη εβδομάδα ένα αμερικανικής κατασκευής F-4 μαχητικό αεροσκάφος που ανήκει στην αεροπορική δύναμη του Ιράν συνετρίβη στη δυτική επαρχία Χαμαντάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν κυβερνήτη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

