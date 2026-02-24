Μια σκληρή ομιλία επιφύλασσε ο γνωστός Τούρκος σκηνοθέτης Εμίν Αλπέρ, ο οποίος δεν δίστασε να αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στις φυλακίσεις πολιτικών, δημάρχων και ακτιβιστών που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία.

Η ομιλία του, η οποία έλαβε χώρα κατά την τελετή βράβευσης της Χρυσής Άρκτου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνο, έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις στη γειτονική χώρα.

Όπως τόνισε:

«Εσείς Παλαιστίνιοι που ζείτε και πεθαίνετε στις πιο φριχτές συνθήκες στη Γάζα. Δεν είστε μόνοι.

Ιρανικέ λαέ, που ταλαιπωρείσαι κάτω απο καθεστώς τυραννίας ,δεν είσαι μόνος!

Κι εσείς Κούρδοι της Ροζάβα που αγωνίζεστε για τα δικαιώματα σας περισσότερο απο ένα αιώνα, δεν είστε μόνοι.

Και τέλος, δικοί μου άνθρωποι, δεν είστε μόνοι.

Δεν είσαι μόνη, αγαπημένη μου φίλη Τσιγντέμ, που είσαι φυλακισμένη εδώ και 4 χρόνια.

Ταϊφουν , Τζάν και Εμινές, κι εσείς δεν είστε μόνοι.

Οσμάν Καβάλα ο οποίος είναι στη φυλακή εδώ και 8 χρόνια, ο Σελαχατίν Ντεμίρτας 9 χρόνια, όπως και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και οι υπόλοιποι δήμαρχοι που βρίσκονται στις φυλακές Δεν είστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι. Δεν θα μείνουμε μόνοι!»

