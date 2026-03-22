Έκκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες να ακούσουν το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ και να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν απηύθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, την ώρα που το Ισραήλ δεχόταν νέες ιρανικές επιθέσεις με βόμβες διασποράς.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που λέω ότι κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι» υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ακόμη ότι «αντιμετωπίζουμε μια υπαρξιακή κρίση».

Αναλυτικά η δήλωση Νετανιάχου

«Το Ιράν έθεσε σε κίνδυνο όλο τον πλανήτη τις τελευταίες 48 ώρες… Στόχος του Ιράν είναι η δολοφονία πολιτών. Στόχευσαν τις ιερές περιοχές τριών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ… Εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, είναι 4.000 χιλιόμετρα απόσταση. Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Επιχειρούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο με το Στενό του Ορμούζ. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να σταματηθεί; Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που λέω ότι κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι. Το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ ώστε η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό, φανατικό καθεστώς ζηλωτών, δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και των ΗΠΑ αλλά για την ασφάλεια όλου του κόσμου.., Είναι καιρός γι’ αυτούς να δράσουν».



Netanyahu on Iran:



It’s time to see the leaders of other countries join — some of them are beginning to move in that direction. pic.twitter.com/Y7nG7rsXIW — Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

Ιράν: «Οι μονάδες αφαλάτωσης θα γίνουν στόχος» - Απειλεί με ανθρωπιστική καταστροφή

Απάντηση στο τελεσίγραφο του Τραμπ έδωσε το πρωί η Τεχεράνη, δια του εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, απειλώντας με επέκταση του πολέμου σε πολιτικές υποδομές.



«Εάν οι υποδομές καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι ενεργειακές υποδομές, τα συστήματα πληροφορικής και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το "καθεστώς" (Ισραήλ) στην περιοχή θα γίνουν στόχος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Η αναφορά σε μονάδες αφαλάτωσης κρίνεται ως έμμεσος εκβιασμός προς τις αραβικές χώρες του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ).



Η δήλωση αυτή είναι η ιρανική απάντηση στο τελεσίγραφο 48 ωρών που έδωσε ο Τραμπ το Σάββατο, απειλώντας να «ισοπεδώσει» τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς του Ιράν αν δεν ανοίξουν αμέσως το Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.