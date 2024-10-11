Λογαριασμός
Στην ιαπωνική οργάνωση κατά των πυρηνικών όπλων, Nihon Hidankyo, το Νόμπελ Ειρήνης 2024

«Η οργάνωση λαμβάνει το βραβείο ειρήνης για τις προσπάθειές της να επιτύχει έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα» αναφέρει η επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

Νόμπελ Ειρήνης 2024: Στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης στον ιαπωνικό οργανισμό επιζώντων ατομικής βόμβας από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, Nihon Hidankyo.

«Η οργάνωση,  γνωστή και ως Hibakusha, λαμβάνει το βραβείο ειρήνης για τις προσπάθειές της  να επιτύχει έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα και για την απόδειξη μέσω καταθέσεων μαρτύρων ότι τα πυρηνικά όπλα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν ξανά» αναφέρει η επιτροπή στην ανακοίνωσή της. 
 

