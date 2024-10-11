Νόμπελ Ειρήνης 2024: Στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης στον ιαπωνικό οργανισμό επιζώντων ατομικής βόμβας από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, Nihon Hidankyo.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO October 11, 2024

«Η οργάνωση, γνωστή και ως Hibakusha, λαμβάνει το βραβείο ειρήνης για τις προσπάθειές της να επιτύχει έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα και για την απόδειξη μέσω καταθέσεων μαρτύρων ότι τα πυρηνικά όπλα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν ξανά» αναφέρει η επιτροπή στην ανακοίνωσή της.



