Το Ιράν είναι έτοιμο να βρει μια "δίκαιη και ισορροπημένη" λύση με τους Ευρωπαίους στο θέμα του πυρηνικού του προγράμματος, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τους ομολόγους του της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας.

"Το Ιράν είναι έτοιμο να βρει μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση που να εγγυάται τα αμοιβαία συμφέροντα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει οι τρείς χώρες να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη και ανεξάρτητη προσέγγιση και να απέχουν και από το να επηρεάζονται από άλλους παράγοντες", δήλωσε ο Αραγτσί.

Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο κατέστησαν σαφές σήμερα στην Τεχεράνη ότι αναμένουν χειροπιαστά βήματα για το πυρηνικό της πρόγραμμα ώστε να αποφύγουν την επαναφορά των κυρώσεων.

Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη αποκάλεσε "ανοησίες" πρόσφατες επικρίσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το πυραυλικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο συνιστά, σύμφωνα με τον ίδιο, έναν "απαράδεκτο κίνδυνο".

"Οι δηλώσεις του είναι ανοησίες", δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες "δεν πρέπει να κάνουν σχόλια για τις αμυντικές ικανότητες ενός έθνους που αποφάσισε να προασπίσει την ανεξαρτησία του με κάθε κόστος"

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

