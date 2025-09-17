Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα πως μόλις 13 άνθρωποι διασώθηκαν μετά την ανατροπή σκάφους με 74 επιβαίνοντες – κυρίως πρόσφυγες από το Σουδάν – στα ανοικτά των ακτών του Τομπρούκ.

Υπογραμμίζοντας ότι αγνοείται η τύχη δεκάδων επιβαινόντων, το γραφείο της UNHCR στη Λιβύη εκφράζει τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τονίζει πως «επειδή οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί (σ.σ. μετανάστευσης) είναι διαθέσιμες μόνο σε έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, η πραγματική λύση είναι ο τερματισμός του πολέμου στο Σουδάν, ώστε οι οικογένειες (των εκτοπισμένων) να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να μην επιχειρούν τέτοια επικίνδυνα ταξίδια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

