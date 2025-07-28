Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την επιτήρηση των πυρηνικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ιράν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ, λίγες ημέρες αφότου ο διευθυντής της υπηρεσίας δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τεχνικές συνομιλίες.

Ο Μπαγαΐ πρόσθεσε πως θα παρουσιαστεί ένα εγχειρίδιο σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA), στη βάση του πρόσφατου νομοσχεδίου που ενέκρινε το Κοινοβούλιο του Ιράν και το οποίο περιορίζει τη συνεργασία αυτή.

Το νομοσχέδιο, που έχει καταστεί νόμος, προβλέπει πως οποιαδήποτε μελλοντική επιθεώρηση εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας του Ιράν από τον ΔΟΑΕ θα πρέπει να έχει την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης.

Ο ΔΟΑΕ έχει πει πως πρέπει να του επιτραπεί να επαναλάβει τις επιθεωρήσεις μετά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα που είχαν σκοπό να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να του στερήσουν την ικανότητα κατασκευής πυρηνικού όπλου. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων και λέει ότι το πρόγραμμά του έχει αυστηρά ειρηνικούς σκοπούς.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για το πού βρίσκονται τα αποθέματα περίπου 400 κιλών υψηλού βαθμού εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ο Μπαγαΐ επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι θα προχωρήσει και πάλι σε έμμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν το απαιτεί το εθνικό συμφέρον του, αλλά είπε πως προς το παρόν δεν έχει σχέδια για διεξαγωγή ενός έκτου γύρου διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμά του.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ διεξήγαγαν πέντε γύρους συνομιλιών με τη μεσολάβηση του Ομάν, που αναστάλθηκαν ως αποτέλεσμα του πολέμου 12 ημερών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Στις συνομιλίες κυριάρχησαν σημαντικά σημεία διαφωνίας, όπως η απαίτηση της Ουάσινγκτον η Τεχεράνη να σταματήσει το εγχώριο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο Μπαγαΐ δήλωσε σήμερα ότι, ως μέλος της Συνθήκης Μη Εξάπλωσης των Πυρηνικών, το Ιράν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

