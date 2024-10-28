Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι τελευταίες συναντήσεις στην Ντόχα σχετικά με την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων επικεντρώθηκαν σε ένα νέο περίγραμμα που λαμβάνει υπόψη προηγούμενες προτάσεις και νέες περιφερειακές εξελίξεις .

«Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι συζητήσεις μεταξύ των διαμεσολαβητών και της Χαμάς για να εξεταστεί η σκοπιμότητα των συνομιλιών και η συνεχής προσπάθεια προώθησης μιας συμφωνίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.

Στην ανακοίνωση τού το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα επιστρέφει από το Κατάρ.

Ο Μπαρνέα, ο επικεφαλής της CIA Μπιλ Μπερνς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι συζήτησαν «μια νέα ενοποιημένη πρόταση που συνδυάζει προηγούμενες προτάσεις και λαμβάνει επίσης υπόψη τα κύρια θέματα και τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή» κατά τη διάρκεια συναντήσεων στην Ντόχα, αναφέρει το πρωθυπουργικό γραφείο.

Η αναφορά του Νετανιάχου σε «πρόσφατες εξελίξεις» αναφέρονται στη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ στη Γάζα νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σημειώνεται ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπάρχουν η αιγυπτιακή πρόταση που προβλέπει την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων κατά τη διάρκεια μιας διήμερης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και η πρόταση των ΗΠΑ και Κατάρ, η εφαρμογή της οποίας προβλέπει πολλά στάδια με τελικό την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Το Ιράν επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ

Το Ισραήλ έπληξε βασικές αμυντικές τοποθεσίες του Ιράν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών του επιδρομών το Σάββατο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία κατά την έναρξη της χειμερινής νομοθετικής συνόδου της Κνεσέτ.

«Καταστρέψαμε σημαντικά τα αμυντικά συστήματα του Ιράν και την ικανότητά του να εξάγει πυραύλους», είπε ο Νετανιάχου. «Αυτά είναι βιομηχανικά εργοστάσια του θανάτου και τα χτυπήσαμε δυνατά».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι η στρατηγική του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και των πληρεξουσίων του είναι ξεκάθαρη: «Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας είναι να διαλύσουμε τον άξονα του κακού, να του κόψουμε τα όπλα στο νότο και στο βορρά, να επιβάλουμε ένα βαρύ τίμημα από το Ιράν και τους πληρεξούσιους και να αποτρέψει το Ιράν από το να έχει πυρηνικά όπλα».

Ειδικότερα, ο νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ και θα μπορούσε στη συνέχεια να απειλήσει ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την ομιλία του.

«Το Ιράν προσπαθεί να κατασκευάσει στοκ πυρηνικών βομβών με στόχο να καταστρέψει το Ισραήλ, βομβών που θα οπλίζουν πυραύλους μακρού βεληνεκούς και θα μπορούσε να απειλήσει ολόκληρο τον κόσμο σε οποιαδήποτε τοποθεσία».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε, επίσης, ότι προσβλέπει σε συμφωνίες ειρήνης και με άλλες αραβικές χώρες όταν θα έχει τελειώσει ο πόλεμος με τους συμμάχους του Ιράν, την Χαμάς και την Χεζμπολάχ.

«Προσβλέπω στην συνέχιση της διαδικασίας της οποίας ηγήθηκα λίγα χρόνια πριν με την υπογραφή των ιστορικών Συμφωνιών του Αβραάμ και στην επίτευξης ειρήνης και με άλλες αραβικές χώρες», δήλωσε ο Νετανιάχου στην ομιλία του κατά την εναρκτήρια της κοινοβουλευτικής περιόδου συνεδρίασης της Κνεσέτ.

«Οι χώρες αυτές, και άλλες χώρες, βλέπουν καθαρά τα πλήγματα που καταφέρουμε σε όσους μας επιτίθενται, στον ιρανικό άξονα του κακού. Προσβλέπουν, όπως και εμείς, σε μία σταθερή, ασφαλή και ανθηρή Μέση Ανατολή», είπε.

