Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ CIA και Μοσάντ

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό των αμερικανικών και των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, μετέδωσε σήμερα το μέσο ενημέρωσης των ιρανικών δικαστικών αρχών Mizan. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εκτέλεση που ανακοινώνεται στη χώρα μετά την έναρξη του πολέμου.

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε.

Αυτός εργαζόταν στους κόλπους «ενός από τους επιστημονικούς οργανισμούς της χώρας που δραστηριοποιούνται στον διαστημικό τομέα», σύμφωνα με το Mizan, το οποίο τον κατηγορεί ότι μετέφερε «εν γνώσει» του διαβαθμισμένες πληροφορίες στη CIA και τη Μοσάντ.

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights Society, ο Σακουρζαντέχ, 29χρονος πτυχιούχος της αεροδιαστημικής μηχανικής, είχε συλληφθεί το 2025 και εξαναγκάστηκε σε ομολογία.

Η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορείται εδώ και καιρό από τους Δυτικούς, οι οποίοι υποψιάζονται ότι χρησιμοποιεί το διαστημικό της πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με υποθέσεις κατασκοπείας, έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την περασμένη εβδομάδα, τρεις άνδρες απαγχονίστηκαν για τη φερόμενη ως ανάμειξή τους στις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν το Ιράν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα που προσφεύγει περισσότερο στη θανατική ποινή μετά την Κίνα.

Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμός ρεκόρ από το 1989, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων Iran Human Rights (Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, IHR) και Ensemble contre la peine de mort (Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής, ECPM).

Πηγή: skai.gr

