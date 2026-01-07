Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που κατηγορείτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο ενημέρωσης Mizan, το οποίο ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ονομαζόταν Αλί Αρδεστάνι.

Εμπλεκόμενο σε έναν δεκαετή σκιώδη πόλεμο με το Ισραήλ, το Ιράν έχει εκτελέσει πολλά άτομα που κατηγορεί για σχέσεις με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και για διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους στη χώρα.

«Η θανατική ποινή του Ali Ardestani για το έγκλημα της κατασκοπείας υπέρ των μυστικών υπηρεσιών Mοσάντ, μέσω της παροχής ευαίσθητων πληροφοριών της χώρας, εκτελέστηκε μετά από έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου και μέσω νομικών διαδικασιών», αναφέρει το Mizan.

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, μετά την άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των δύο περιφερειακών εχθρών τον Ιούνιο, στο πλαίσιο ενός 12ήμερου πολέμου που περιελάμβανε επιθέσεις των ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.