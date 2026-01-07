Νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε από ατύχημα στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

#BREAKING 🚨🚨‼️‼️



Regime forces in Iran attacked protesters in Hasanabad Hospital of Tehran and fired teargas in Hospital!



Currently the main gate is closed and injured people are trapped! @tedcruz @emilykschrader @EllieCohanim @SenBlumenthal @SecRubio pic.twitter.com/yzLOGdFdPI — Edward | اردشیر🇬🇧🦁🌞🇮🇱 (@EdwardOfIran5) January 6, 2026

Sina hospital in Hasan Abad in Tehran under attack with teargas being fired inside the hospital on Tuesday the tenth day of anti government protest #IranProtests2026 pic.twitter.com/vIoumFibju — kurdish blogger (@kurdishblogger) January 6, 2026

Tear gas fired into Sina Hospital, #Tehran, Hassan Abad, Tuesday, January 6#IranProtests pic.twitter.com/E9hAmxHHQm — Amin Pouria ممد پوری (@mamadporii) January 6, 2026

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.