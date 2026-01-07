Υεμένη: Ο ηγέτης των αυτονομιστών, Ζουμπάιντι κατηγορείται για εσχάτη προδοσία

Ο ηγέτης των αυτονομιστών μαχητών της νότιας Υεμένης Εϊντάρους αλ Ζουμπάιντι τέθηκε εκτός του λεγόμενου προεδρικού συμβουλίου, καθώς κατηγορείται για «εσχάτη προδοσία», ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κορυφαίου εκτελεστικού οργάνου της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Ο κ. αλ Ζουμπάιντι παραπέμφθηκε στον γενικό εισαγγελέα, ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της, προσάπτοντας σειρά εγκλημάτων στον επικεφαλής του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ).

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανέφερε ο Εϊντάρους αλ Ζουμπάιντι, «διέφυγε προς άγνωστη τοποθεσία» και δεν επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος που θα τον μετέφερε στη σαουδαραβική επικράτεια για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν, τουλάχιστον στη θεωρία, αργότερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

