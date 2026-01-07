Ο 92χρονος δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι έχει αναρτήσει μια εβραϊκή γραφή από την Τορά στον τοίχο του γραφείου του στο Μανχάταν: «Tzedek, tzedek tirdof» - «Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη θα επιδιώκεις».

Ορθόδοξος Εβραίος με πολλά χρόνια καριέρας στο δικαστικό σώμα, ο ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν έχει μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να προάγει τη δικαιοσύνη και για την επίδραση της πίστης του στη δικαστική του φιλοσοφία, σημειώνει το Reuters.

Ο Χέλερσταϊν άνοιξε την ακροαματική διαδικασία τη Δευτέρα δηλώνοντας ότι επιθυμεί μια δίκαιη δίκη για τον ανατραπέντα ηγέτη της Βενεζουέλας, ο οποίος δήλωσε αθώος τη Δευτέρα για τις κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας.

«Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η πρόθεσή μου», τόνισε ο Χέλερσταϊν.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε κατά την ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας ότι θα υποβάλει «ογκώδη» προδικαστικά έγγραφα ζητώντας την απόρριψη της υπόθεσης.

Ορισμένοι νομικοί αναλυτές έχουν αναφέρει ότι η ηλικία του Χέλερσταϊν θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα στην υπόθεση, ειδικά αν αυτή παραταθεί.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η υπόθεση θα πάρει αρκετό καιρό», δήλωσε ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Νέαμα Ραχμάνι. «Ο Χέλερσταϊν μπορεί να μην είναι σε θέση να την παρακολουθήσει μέχρι το τέλος».

Εβραϊκές αξίες

Ο Χέλερσταϊν δήλωσε σε ένα podcast του 2020 ότι προγραμματίζει τις ακροάσεις για την επιβολή ποινών για τις Παρασκευές, ώστε να μπορεί να περάσει το Σαμπάτ -το εβραϊκό σαββατοκύριακο από το ηλιοβασίλεμα της Παρασκευής έως το σούρουπο του Σαββάτου- αναλογιζόμενος αν η ποινή φυλάκισης που επέβαλε ήταν κατάλληλη.

Σε ένα άρθρο το 2013, έγραψε ότι ορισμένοι δικηγόροι «εξοργίστηκαν» και τον κατηγόρησαν για «αυθαιρεσία» όταν απέρριψε μια συμφωνία ύψους 675 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της πόλης της Νέας Υόρκης και των τραυματισμένων πρώτων ανταποκριτών που έσπευσαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Χέλερσταϊν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν και κανένας νόμος ή κανόνας δεν διευκρίνιζε σαφώς εάν η συμφωνία χρειαζόταν την έγκρισή του, είχε την εγγενή εξουσία να την απορρίψει ως ανεπαρκή.

Οι δικηγόροι κατέληξαν να παρουσιάσουν στον Χελερσταϊν μια νέα συμφωνία που πρόσθετε 125 εκατομμύρια δολάρια για τα θύματα.

Ο Χέλερσταϊν «είναι ένας άνθρωπος με ισχυρές πεποιθήσεις και επιδιώκει να βρει έναν τρόπο να εναρμονίσει το νόμο με την αντίληψή του για τη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Mitchell Epner, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας πο τον έχει παρατηρήσει στο δικαστήριο.

Ο Χέλερσταϊν έχει μιλήσει για το πώς οι εβραϊκές του αξίες επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεών του.

«Ως δικαστής και ως Εβραίος, θεωρώ ότι όλα όσα κάνω αντανακλούν τον Θεό και επηρεάζουν την εικόνα Του», έγραψε παλαιότερα σε άρθρο του.

Στο podcast του 2020, ο Χέλερσταϊν δήλωσε ότι πιστεύει ότι ήταν «ο πρώτος ορθόδοξος νεαρός που προσλήφθηκε από μια μη εβραϊκή εταιρεία στη Νέα Υόρκη».

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι μετά από μένα υπήρξαν και άλλοι, και ορισμένοι μου απέδωσαν την τιμή ότι εγώ έσπασα το προηγούμενο», δήλωσε.

Ο Χέλερσταϊν είχε ήδη μια μακρά καριέρα πριν ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον τον ορίσει ομοσπονδιακό δικαστή το 1998.

Από το 1957 έως το 1960, ο Χέλερσταϊν υπηρέτησε στο Σώμα του Γενικού Δικαστή, το νομικό τμήμα του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το 1960, εντάχθηκε στην πλέον ανενεργή εταιρεία Stroock & Stroock & Lavan, όπου και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

Καταδίκη των νομικών κινήσεων του Τραμπ

Σε μια πολύκροτη υπόθεση το 2020, ο Χέλερσταϊν διέταξε την αποφυλάκιση του πρώην δικηγόρου του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να ανακαλέσει τον κατ' οίκον περιορισμό του και να επιστρέψει στη φυλακή.

Ο Χέλερσταϊν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκδικούταν τον Κόεν επειδή έγραψε ένα βιβλίο.

Το 2023, ο Χέλερσταϊν απέρριψε αίτημα του Τραμπ να μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο η ποινική υπόθεση σχετικά με την πληρωμή χρημάτων για τη σιωπή της Στόρμι Ντάνιελς. Ο Tραμπ τελικά δικάστηκε σε κρατικό δικαστήριο και κρίθηκε ένοχος για 34 κακουργήματα.

Τον Μάιο του 2025, ο Χάλερσταϊν απέρριψε μια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να χρησιμοποιήσει έναν νόμο περί πολέμου για να στείλει υποτιθέμενα μέλη συμμοριών στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι στους άνδρες είχε αρνηθεί αδικαιολόγητα το δικαίωμα να δικαστούν.

«Εδώ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», είπε. «Οι άνθρωποι εκδιώκονται από τη χώρα λόγω των τατουάζ τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.