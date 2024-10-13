Λογαριασμός
Μπήκε στο Λίβανο για να μείνει; Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να επιστρέψει στις παραμεθόριες περιοχές

«Δεν θα επιτρέψουμε στους τρομοκράτες να επιστρέψουν σε αυτές τις τοποθεσίες», δήλωσε ο Γιόαβ Γκάλαντ

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε μαχητές της Χεζμπολάχ να επιστρέψουν σε χωριά του νότιου Λιβάνου κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, χωριά που κατά το Ισραήλ η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει σε υπόγειες στρατιωτικές βάσεις, όπου αποθηκεύει εκατοντάδες όπλα, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

"Δεν θα επιτρέψουμε στους τρομοκράτες να επιστρέψουν σε αυτές τις τοποθεσίες. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη θωράκιση της ασφάλειας των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ", δήλωσε ο Γκάλαντ σε βιντεοσκοπήμενη δήλωση του από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

