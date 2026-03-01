Λογαριασμός
Ο 99χρονος μεγάλος αγιατολάχ Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί κήρυξε τζιχάντ κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Θεωρείται από τους κορυφαίους σιίτες λόγιους παγκοσμίως. Εδρεύει στην ιερή πόλη Κομ και είναι ένας από τους 7 θρησκευτικούς ηγέτες που αναγνωρίζονται επίσημα

Σιραζί

Ο 99χρονος Ιρανός μεγάλος αγιατολάχ Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί κήρυξε τζιχάντ εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ.

Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σιίτες λόγιους παγκοσμίως. Εδρεύει στην ιερή πόλη Κομ και είναι ένας από τους επτά θρησκευτικούς ηγέτες που αναγνωρίζονται επίσημα από το κράτος του Ιράν.



Ο Σιραζί υπήρξε μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων που συνέταξε το πρώτο Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την επανάσταση του 1979.

Σε αντίθεση με τον Ανώτατο Ηγέτη (Χαμενεΐ), ο Σιράζι επικεντρώνεται στη θρησκευτική διδασκαλία και τη συγγραφή (έχει γράψει πάνω από 100 βιβλία).

Τα τελευταία χρόνια (2024-2026) έχει νοσηλευτεί αρκετές φορές λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, γεγονός που τον έχει απομακρύνει από τη δημόσια σφαίρα.
