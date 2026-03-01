Πούτιν για θάνατο Χαμενεΐ: Κυνική δολοφονία, παραβιάζει κάθε ηθική και το Διεθνές Δίκαιο

Σφοδρή αντίδραση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναφερόμενος στον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για «κυνική δολοφονία» που παραβιάζει κάθε ανθρώπινη ηθική και το Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το πρώτο δείγμα της σκληρής ρωσικής αντίδρασης ήρθε χθες από τον αντιπρόεδρο του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος είπε ότι «ο 'ειρηνοποιός' (σ.σ. Τραμπ) έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο».

«Όλες οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν μια συγκάλυψη. Κανείς δεν αμφέβαλλε. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να διαπραγματευτεί τίποτα» σχολίασε στο Telegram ο Μεντβέντεφ.

«Το ερώτημα είναι ποιος έχει την υπομονή να περιμένει το άδοξο τέλος του εχθρού του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνο 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από 2.500 χρόνια. Θα δούμε σε 100 χρόνια...» σχολίασε με νόημα ο Ρώσος αξιωματούχος.

