Πεζεσκιάν: Το Ιράν βρίσκεται σε «πόλεμο πλήρους κλίμακας» - Αν θέλουν, ας μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε «πόλεμο πλήρους κλίμακας» με τους εχθρούς της, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση, η οποία έχει πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο πλήρους κλίμακας. Αυτή τη στιγμή, ο εχθρός έχει εναποθέσει τις περισσότερες ελπίδες του στο να μας αποδυναμώσει μέσω οικονομικής πίεσης», δήλωσε ο Πεζεσκιαν σε ομιλία του στην κεντρική πόλη Σαχρεκόρντ.

«Δεν μπορείς να κατακτήσεις ένα έθνος με βόμβες, μαχητικά αεροσκάφη ή πυραύλους», πρόσθεσε. «Για να μας νικήσουν, θα πρέπει να έρθουν και να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο. Και αν το έκαναν αυτό, αν παραμείνουμε αποφασισμένοι, ενωμένοι και δεσμευμένοι να συνεργαστούμε για να κάνουμε τη χώρα μας περήφανη, θα ήταν αδύνατο να γονατίσουν το Ιράν», συνέχισε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν δύο ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν το Ιράν επιχειρήσει να ανασυστήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ έκανε το σχόλιο κατά τη διάρκεια εκτεταμένων συνομιλιών με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης, μήνες μετά τον αεροπορικό πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου, κατά τον οποίο σκοτώθηκαν σχεδόν 1.100 Ιρανοί, μεταξύ τους ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές και επιστήμονες. Τα αντίποινα του Ιράν με πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 28 ανθρώπων στο Ισραήλ.

Ο Τραμπ άφησε τη Δευτέρα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διατάξει νέο αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν.

Την ίδια ημέρα, το Ιράν διόρισε νέο διοικητή της κεντρικής τράπεζας, μετά την ιστορική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος έναντι του δολαρίου, που προκάλεσε εκτεταμένες διαμαρτυρίες.

Το υπουργικό συμβούλιο του Πεζεσκιάν διόρισε τον Αμπντολνασέρ Χεμματί, πρώην υπουργό Οικονομίας, στη θέση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Ο Χεμματί διαδέχεται τον Μοχάμαντ Ρεζά Φαρζίν, ο οποίος παραιτήθηκε τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά την έναρξη ορισμένων από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων τριών ετών, που προκλήθηκαν από την κατάρρευση του ριάλ σε ιστορικό χαμηλό.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός, που αγγίζει το 40%, έχει οδηγήσει σε έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Την Τετάρτη, το δολάριο διαμορφωνόταν στα 1,38 εκατ. ριάλ, έναντι 430.000 ριάλ όταν ο Φαρζίν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2022.

Πολλοί έμποροι και καταστηματάρχες έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους την Κυριακή και βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων για να διαμαρτυρηθούν.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Φατεμέ Μοχατζερανί, η ατζέντα του Χεμματί θα επικεντρωθεί στον έλεγχο του πληθωρισμού, στην ενίσχυση του νομίσματος και στην αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης στον τραπεζικό τομέα.

Ο 68χρονος Χεμματί είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων επί προεδρίας Πεζεσκιαν.

Τον Μάρτιο, το κοινοβούλιο είχε αποπέμψει τον Χεμματί, κατηγορώντας τον για κακοδιαχείριση και για πολιτικές που έπληξαν τη θέση του ριάλ έναντι των σκληρών νομισμάτων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.