Η φινλανδική αστυνομία κατέσχεσε φορτηγό πλοίο, το οποίο θεωρείται ύποπτο για πρόκληση ζημιάς σε υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας, ενώ 14 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υπό κράτηση, στο πλαίσιο έρευνας για βαριά δολιοφθορά και διατάραξη τηλεπικοινωνιών.

Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για το φορτηγό πλοίο «Fitburg».

Σύμφωνα με τις Αρχές, το Fitburg έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, ενώ 14 μέλη του πληρώματός του έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Η Συνοριοφυλακή της Φινλανδίας ανέφερε ότι το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αγία Πετρούπολη προς το Ισραήλ.

Ελικόπτερο της φινλανδικής ακτοφυλακής προσέγγισε το πλοίο εντός της φινλανδικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και διαπίστωσε ότι η αλυσίδα της άγκυρας βρισκόταν στη θάλασσα ενώ το πλοίο ήταν εν κινήσει.

Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τα αδικήματα της βαριάς διατάραξης τηλεπικοινωνιών, της βαριάς δολιοφθοράς, καθώς και της απόπειρας βαριάς δολιοφθοράς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πλήρωμα αποτελείται από Ρώσους, Γεωργιανούς, Καζάκους και Αζέρους.

Πηγή: skai.gr

