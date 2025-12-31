Ένας μηχανοδηγός τρένου έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μετωπική σιδηροδρομική σύγκρουση κοντά στο Μάτσου Πίτσου, το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο του Περού.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη μία γραμμή που οδηγεί στην αρχαία πόλη των Ίνκας την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

🚨🇵🇪 Two trains COLLIDED head-on near Ollantaytambo on Peru’s Machu Picchu line, injuring at least 15 passengers, including tourists.



Emergency crews responded, services halted, and hundreds were stranded as investigations began into the cause officially today. pic.twitter.com/8j3taAhSo0 — Info Room (@InfoR00M) December 30, 2025

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις στην κοντινή πόλη Κούσκο.

Two MACHU PICCHU-bound tourist trains collided head-on in Peru, killing 1 INCA RAIL driver and injuring 40+ (including 4 Chinese tourists). Near CORIHUAYRACHINA (50km from CUSCO CITY), probe is ongoing per GEN. JULIO CESAR BECERRA. pic.twitter.com/c3fxH5zF53 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) December 31, 2025

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Περού ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί πολίτες τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι «υποστηρίζει έναν αριθμό Βρετανών υπηκόων που εμπλέκονται».

Τουλάχιστον 20 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε αξιωματούχος υγείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

BREAKING: A train collision near Machu Picchu, #Peru, has killed at least one railway worker and injured around 30–40 passengers, including foreign tourists.



The crash occurred on a single-track route to Aguas Calientes.#大晦日 El Perú #carsamba pic.twitter.com/vmYtadezgr — Eyes on the Globe (@eyes_globe) December 31, 2025

Η σύγκρουση σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει τον σταθμό Ollantaytambo και την Aguas Calientes, την πλησιέστερη πόλη στο Machu Picchu. Η διαδρομή μεταξύ των δύο σταθμών διαρκεί συνήθως περίπου 90 λεπτά.

Τα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα λειτουργούσαν από τις PeruRail και Inca Rail αντίστοιχα.

«Λυπούμαστε βαθιά για ό,τι συνέβη», ανέφερε η PeruRail σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι το προσωπικό της παρείχε «άμεσα» τις πρώτες βοήθειες στον μηχανοδηγό, τον ελεγκτή τρένου και τους επιβάτες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Η αιτία του ατυχήματος δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Το δυστύχημα σημειώνεται εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης μεταξύ των παρόχων μεταφορών προς το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τις τοπικές κοινότητες να είναι δυσαρεστημένες με αυτό που λένε ότι «είναι μια ανεπαρκώς ανοιχτή διαδικασία υποβολής προσφορών», σύμφωνα με το BBC.

Τα τρένα και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους τουρίστες στην αρχαία πόλη έχουν υψηλές τιμές εισιτηρίων και μπορούν να είναι ιδιαίτερα επικερδή λόγω της περιορισμένης προσβασιμότητας.

Χτισμένη στις Περουβιανές Άνδεις τον 15ο αιώνα, η πόλη Μάτσου Πίτσου των Ίνκας είναι ένα από τα Επτά Σύγχρονα Θαύματα του Κόσμου.

Οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μια σειρά από τρένα και λεωφορεία για να φτάσουν στον χώρο ή να κάνουν πεζοπορία κατά μήκος του μονοπατιού των Ίνκας με έναν εγγεγραμμένο ταξιδιωτικό πράκτορα.

Το 2011, οι αξιωματούχοι εφάρμοσαν ένα ημερήσιο όριο επισκεπτών για την προστασία και τη διατήρηση του χώρου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τον υπερτουρισμό.

