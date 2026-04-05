Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσαν την Κυριακή ότι «το Στενό του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή του, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ».

Η δήλωση τους σηματοδοτεί την απόρριψη από την Τεχεράνη του τελευταίου τελεσίγραφου του Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον επτά συνεντεύξεις έδωσε τηλεφωνικά την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, συνεχίζοντας τις απειλές εναντίον του Ιράν και πιέζοντάς την Τεχεράνη να κάνει «παραχωρήσεις» και να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία αύριο Δευτέρα όμως, αν δεν υπάρξει, «θα πάρει» το πετρέλαιο της χώρας. Σε άλλη συνέντευξη, στο ABC News, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σε μερικές ημέρες, αν όχι εβδομάδες, διαφορετικά «θα ανατινάξουμε όλη τη χώρα». Όταν ρωτήθηκε αν θέτει κάποιο όριο στο πλήγματα που θα εξαπολύσει απάντησε: «Ελάχιστα».

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ ανέφερε ότι αύριο θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, μαζί με εκπροσώπους του στρατού, στο Οβάλ Γραφείο. Πιθανολογείται ότι το αντικείμενο θα είναι η διάσωση του Αμερικανού πιλότου, το αεροσκάφος του οποίου συνετρίβη στο Ιράν. «Η διάσωση ήταν πασχαλινό θαύμα», ανέφερε σε μήνυμά του προς την εκπομπή Meet the Press του δικτύου NBC News, πριν αναχωρήσει για τη λέσχη γκολφ που διαθέτει στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στην εφημερίδα Wall Street Journal, κάλεσε και πάλι την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, απειλώντας ότι αν παραμείνει κλειστό «θα χάσουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που έχουν στη χώρα». Όταν ρωτήθηκε πότε προβλέπει να τελειώσει ο πόλεμος, απάντησε: «Θα σας το γνωστοποιήσω σύντομα».

«Είμαστε σε θέση ισχύος και η χώρα αυτή θα χρειαστεί 20 χρόνια για την ανοικοδόμησή της, αν έχουν την ευκαιρία, αν έχουν ακόμη χώρα», πρόσθεσε.

Εξάλλου, σε μια σύντομη συνέντευξη στο μέσο The Hill, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν απέκλεισε την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει αυτήν την πιθανότητα, απάντησε «όχι» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι φυσιολογικοί άνθρωποι θα έκαναν συμφωνία, οι έξυπνοι άνθρωποι θα έκαναν συμφωνία. Αν ήταν έξυπνοι, θα έκαναν μια συμφωνία».

Πηγή: skai.gr

