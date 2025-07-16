Το κοινοβούλιο του Ιράν δήλωσε πως η χώρα δεν πρέπει να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμά της μέχρι να τηρηθούν οι προϋποθέσεις και η δήλωση αυτή μεταδόθηκε σήμερα από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Εφόσον οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις διαπραγματεύσεις ως εργαλείο για να εξαπατήσουν το Ιράν και για να καλύψουν μια ξαφνική στρατιωτική επίθεση από το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ), οι συνομιλίες δεν μπορεί να διεξάγονται όπως πριν. Πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις και καμιά νέα διαπραγμάτευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι να τηρηθούν πλήρως».

Στη δήλωση δεν προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις αυτές, όμως ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε προηγουμένως δηλώσει πως θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ότι δεν θα γίνουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν λέγοντας ότι αποτελούν τμήμα ενός προγράμματος στραμμένου προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά της είναι καθαρά για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον είχαν διεξαγάγει πέντε γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση του Ομάν πριν από τον 12ημερο αεροπορικό πόλεμο και τα αιτήματα των ΗΠΑ να εγκαταλείψει η Τεχεράνη το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου είχαν φθάσει σε αδιέξοδο.

Την περασμένη εβδομάδα ο Αραγτσί επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι δεν θα εγκρίνει μια πυρηνική συμφωνία που να την εμποδίζει να εμπλουτίζει ουράνιο και θα αρνηθεί να συζητήσει ζητήματα πέραν του πυρηνικού προγράμματός της, όπως το πρόγραμμα της για βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι δεν βιάζεται να διαπραγματευθεί με το Ιράν, καθώς οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν πλέον «εξαλειφθεί», όμως οι ΗΠΑ, σε συντονισμό με τρεις ευρωπαϊκές χώρες, συμφώνησαν να θέσουν το τέλος Αυγούστου ως χρονικό όριο για μια συμφωνία.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι το Παρίσι, το Λονδίνο και το Βερολίνο θα ενεργοποιήσουν στο τέλος Αυγούστου το μηχανισμό κυρώσεων του ΟΗΕ, ο οποίος μπορεί να επιβάλει και πάλι διεθνείς κυρώσεις στο Ιράν, αν δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη πρόοδος αναφορικά με μια συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

