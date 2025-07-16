Τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), με την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ οργάνωση να κάνει λόγο για συρροή πλήθους στην οποία επικράτησε χάος με την υποκίνηση ένοπλων ταραχοποιών.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα λέει ότι έχει καταγράψει τουλάχιστον 875 θανάτους τις τελευταίες έξι εβδομάδες κοντά σε σημεία διανομής βοήθειας και οχηματοπομπές στη Γάζα, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά σε σημεία διανομής του GHF.

Το GHF, που έχει τη στήριξη του Ισραήλ, δήλωσε ότι 19 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν και ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε σε χαοτική κοσμοσυρροή σε ένα από τα κέντρα της στη Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα.

«Έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι άτομα εντός του πλήθους --ένοπλα και προσκείμενα στη Χαμάς-- υποκίνησαν σκόπιμα την αναταραχή», ανέφερε το GHF σε ανακοίνωση.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Χαμάς.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία στο σημείο αυτό. Ένας υγειονομικός δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν στριμωχτεί σε ένα μικρό χώρο και ποδοπατήθηκαν.

Το GHF, που ξεκίνησε τη διανομή πακέτων τροφίμων στη Γάζα στα τέλη Μαΐου μετά την άρση από το Ισραήλ του αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας για 11 εβδομάδες, έχει στο παρελθόν απορρίψει την κριτική των Ηνωμένων Εθνών, κατηγορώντας τον οργανισμό για παραπληροφόρηση.

Τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν το μοντέλο που εφαρμόζει το GHF «εγγενώς μη ασφαλές» και κάνουν λόγο για παράβαση των ανθρωπιστικών κανόνων της αμεροληψίας.

Το GHF λειτουργεί εκτός του συντονιζόμενου από τον ΟΗΕ συστήματος διανομής βοήθειας και χρησιμοποιεί ιδιωτικές αμερικανικές εταιρίες ασφαλείας και επιμελητείας για την παράδοση προμηθειών στη Γάζα –μια προσέγγιση που σύμφωνα με το Ισραήλ μειώνει τον κίνδυνο λεηλασιών από τη Χαμάς --κατηγορία που η ίδια η οργάνωση απορρίπτει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

