Τα 5 σενάρια για το τέλος του πολέμου στο Ιράν

Τα ήξεις αφήξεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και του Πενταγώνου αφήνουν συμμάχους, αγορές και βουλευτές να αναρωτιούνται πώς ή πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Κάθε εβδομάδα που περνάει χωρίς λύση βυθίζει την οικονομία στο εσωτερικό των ΗΠΑ και την αστάθεια στο εξωτερικό, αυξάνοντας το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ ανέφερε σε Ρεπουμπλικανούς σε ετήσια συνάντηση τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο, «αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά». Αυτό έγινε λίγες ώρες αφού είπε στο CBS News ότι ο πόλεμος είναι «πολύ ολοκληρωμένος, σχεδόν τελειωμένος». Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες ότι η Τρίτη «θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων μέχρι τώρα».

Το Axios δίνει πέντε πιθανά σενάρια για το πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν:

1. Εκεχειρία με διαπραγμάτευση και πυρηνική συμφωνία

Ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Τραμπ από την αρχή της επιχείρησης «Επική Οργή».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει τρεις γύρους έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη λίγες ημέρες πριν αρχίσει ο πόλεμος, αλλά οι απεσταλμένοι του Τραμπ κατέληξαν ότι η Τεχεράνη δεν έπαιρνε στα σοβαρά μια συμφωνία.

Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι νέες συνομιλίες είναι «πιθανές», αλλά ότι είναι απογοητευμένος από την επιλογή του σκληροπυρηνικού Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του πατέρα του στη θέση του ανώτατου ηγέτη.

Μία ημέρα πριν αρχίσουν οι επιθέσεις, διαμεσολαβητές από το Ομάν δήλωσαν ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αποθηκεύει εμπλουτισμένο ουράνιο και ότι η ειρήνη ήταν «κοντά». Δεν είναι σαφές πώς ο πόλεμος θα επηρεάσει μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

2. Το «μοντέλο Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί στη Βενεζουέλα - όπου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και δημιούργησαν σχέση συνεργασίας με τη διάδοχό του, την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ρόντρίγκες - ως πρότυπο για το Ιράν.

Ο Τραμπ είπε τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως το Ιράν «έκανε μεγάλο λάθος» με τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και υπαινίχθηκε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης μπορεί να μη μείνει για πολύ.

Η σύγκριση Ιράν - Βενεζουέλας δεν μπορεί να ισχύσει σε όλα τα επίπεδα, καθώς έτσι δεν γίνεται σωστή ανάγνωση της δομής της εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως επισημαίνουν αναλυτές.

Το καθεστώς του Ιράν επιβιώνει εδώ και 47 χρόνια από κυρώσεις, πολέμους και εσωτερικές εξεγέρσεις, εδραιώνοντας την εξουσία του μέσω στρατιωτικών, θρησκευτικών και πολιτικών θεσμών που έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν πέρα από οποιονδήποτε ηγέτη.

Για τους Ιρανούς διαδηλωτές που έχουν ρισκάρει τη ζωή τους ζητώντας αλλαγή καθεστώτος, ένας ηγέτης υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ μέσα από το ίδιο το σύστημα θα μπορούσε να θεωρηθεί προδοσία και όχι απελευθέρωση.

3. Λαϊκή εξέγερση και κατάρρευση του καθεστώτος

Η πιθανότητα κατάρρευσης είναι πραγματική. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει πεθάνει, η οικονομία έχει καταρρεύσει και το Ιράν γνώρισε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από την Επανάσταση του 1979 μόλις λίγες εβδομάδες πριν αρχίσει ο πόλεμος.

Ο πρωθυπουργός του Ισράηλ Νετανιάχου έχει παρουσιάσει τα πλήγματα ως δημιουργία «συνθηκών ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του».

Ωστόσο, η ιρανική αντιπολίτευση δεν έχει ενιαίο ηγέτη ούτε οργανωμένη δύναμη στο πεδίο.

Ο εξόριστος γιος του σάχη Ρεζά Παχλαβί είναι από τις πιο δημοφιλείς μορφές της αντιπολίτευσης, αλλά ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει την αξιοπιστία του, εν μέρει επειδή δεν έχει ζήσει στο Ιράν σχεδόν 50 χρόνια.

Κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ισραήλ θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια στήριξη στο έδαφος, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας το Ιράν να βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο παρόμοιο με αυτόν που κατέστρεψε τη Συρία για μια δεκαετία.

4. Επιχείρηση ειδικών δυνάμεων στο πυρηνικό απόθεμα

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο αποστολής ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για να εξασφαλίσουν ή να καταστρέψουν το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σε αυτό το σενάριο, ο πόλεμος τελειώνει όχι με πολιτική συμφωνία αλλά με τη φυσική εξάλειψη της πυρηνικής απειλής.

Η αποστολή, όμως, θα απαιτούσε στρατεύματα στο έδαφος σε μια χώρα που εξακολουθεί να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους.

5. Ο Τραμπ ανακοινώνει νίκη και αποχωρεί

Σε αυτό το σενάριο, ο Τραμπ αποφασίζει ότι οι πυραυλικές και μη επανδρωμένες δυνατότητες του Ιράν έχουν αποδυναμωθεί αρκετά, δηλώνει ιστορική νίκη και αποσύρεται, είτε έχει λυθεί είτε όχι η πολιτική κατάσταση στην Τεχεράνη.

Οι αγορές στοιχηματίζουν σε μια γρήγορη έξοδο, ειδικά καθώς το οικονομικό βάρος στο εσωτερικό απειλεί να γίνει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον πρόεδρο.

Από την άλλη, ο ίδιος ο Τραμπ προειδοποίησε ότι αν αναλάβει την εξουσία ο λάθος ηγέτης, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στον πόλεμο «σε πέντε χρόνια».

Η ολοκλήρωση της επιχείρησης μπορεί επίσης να απαιτήσει τη συναίνεση του Ισραήλ, το οποίο έχει δείξει ότι είναι πρόθυμο να ενεργήσει μονομερώς και έχει δεσμευτεί να εξαλείψει οριστικά την ιρανική πυρηνική απειλή με ή χωρίς την Ουάσιγκτον.

Το συμπέρασμα, σύμφωνα με το Axios, είναι ότι όπως ο πόλεμος ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση, έτσι μπορεί και να τελειώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.