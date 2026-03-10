Οι ΗΠΑ έχουν υποκλέψει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που πιστεύεται ότι προέρχονται από το Ιράν, και οι οποίες μπορεί να χρησιμεύσουν ως «επιχειρησιακό πράσινο φως» για έως σήμερα αδρανείς τρομοκρατικούς πυρήνες εκτός της χώρας, σύμφωνα με προειδοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης που στάλθηκε στις αρχές ασφαλείας. Το θέμα αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ του το ΑBC.

Η προειδοποίηση, αναφέρει «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων» μιας μετάδοσης «πιθανώς ιρανικής προέλευσης» που αναμεταδόθηκε σε πολλές χώρες λίγο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη, και φαινόταν να προορίζεται για «μυστικούς παραλήπτες» που κατέχουν το κλειδί κρυπτογράφησης, το είδος του μηνύματος που προορίζεται να μεταδώσει οδηγίες σε «μυστικούς ή «εν υπνώσει πράκτορες» χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Είναι πιθανό οι μεταδόσεις να «προορίζονται να ενεργοποιήσουν ή να παράσχουν οδηγίες σε ήδη τοποθετημένους ''εν υπνώσει'' μυστικούς πράκτορες που λειτουργούν εκτός της χώρας προέλευσης», ανέφερε η προειδοποίηση.

«Παρότι το ακριβές περιεχόμενο αυτών των μεταδόσεων δεν μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου ραδιοφωνικού κέντρου με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επαγρύπνηση» επισημαίνεται.

Ενώ στην προειδοποίηση ξεκαθαρίζεται ότι «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία», εντούτοις δίνονται οδηγίες στις αρχές ασφαλείας να εντείνουν την παρακολούθηση ύποπτων ραδιοσυχνοτήτων.

Εάν το περιεχόμενο της προειδοποίησης αποδειχθεί αληθές, θα επιβεβαιώσει τους φόβους που εξέφρασαν αξιωματούχοι ασφαλείας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ότι οι αδρανείς πυρήνες που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Δύση θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για αντίποινα, σχολιάζει το ΑBC.

«Μην πανικοβάλουμε τους πολίτες»

Την ανάγκη για επαγρύπνηση κι επιφυλακή, εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στο OPEN, είπε: «Είμαστε σε περιβάλλον πολέμου συνεπώς πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ότι θα ζούμε σε ασφαλές περιβάλλον. Κι αυτό απαιτεί πρώτον επαγρύπνηση, επιφυλακή, δεύτερον συγκεκριμένα μέτρα για ευαίσθητους στόχους και τρίτον προστασία των συνόρων, ώστε να επιτυγχάνουμε το μέγιστο αποτέλεσμα».

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη για οργανωμένα πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Μπορεί να σχεδιάζουν για να κάνουν κάτι στην Ευρώπη. Ίσως και μετά την κατάπαυση του πυρός. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται όταν όλα είναι ήσυχα» σημείωσε.

«Ο χειρότερος κίνδυνος, η πιο επισφαλής θέση είναι να εφησυχάζουμε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι, δεν είμαι στο μυαλό τους, αλλά παίρνουμε μέτρα. Πρέπει κανείς να παίρνει οριζόντια μέτρα, τα σύνορά μας να ελέγχονται και να είναι ασφαλή», ανέφερε ο υπουργός.

Εξήρε την ευρωπαϊκή συνεργασία και πρόσθεσε: «Υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου που συνήθως είναι καλά πληροφορημένες».

«Η Ελλάδα δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα. Σε γενικές γραμμές η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ασφαλής και όσον αφορά εσωτερικών κινδύνων αλλά και όσον αφορά διεισδύσεις από το εξωτερικό», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, μια περίπτωση μόνο που δόθηκε δημόσια από την αστυνομία. Μην πανικοβάλουμε τους πολίτες».

