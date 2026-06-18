Η Νέα Υόρκη ιδρύθηκε πριν από 402 χρόνια και αυτές τις μέρες βιώνει τις - μάλλον - πιο έξαλλες μέρες της, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ από τους Κnicks.

Εν μέσω Μουντιάλ και με την αμερικανική μεγαλούπολη γεμάτη - ούτως ή άλλως - με τουρίστες από όλο τον κόσμο, οι Νεοϋορκέζοι ζουν μοναδικές στιγμές, γύρω από τη μοναδική ομάδα σε όλα τα σπορ που τους ενώνει (καθώς στα άλλα παραδοσιακά αθλήματα των ΗΠΑ, είναι διχασμένοι). Αυτή τη στιγμή είναι όλα έτοιμα για την παρέλαση των πρωταθλητών:

Πηγή: skai.gr

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