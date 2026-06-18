Παππάς προς Φάμελλο: «Να ξεκαθαρίσει αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ»

Σαφείς αιχμές για τη στάση του Σωκράτη Φάμελλου άφησε σήμερα ο Νίκος Παππάς, ζητώντας του «καθαρές απαντήσεις» για τον σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ.

Ο Νίκος Παππάς, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τον σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία απόφαση που να δικαιολογεί πάγωμα πολιτικών πρωτοβουλιών εν αναμονή πιθανών εξελίξεων με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη). «Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ; Πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Σωκράτης Φάμελλος. Θα δώσει συνέντευξη Τύπου;» διερωτήθηκε.

Υπογράμμισε ότι «κανένας δεν έχει εντολή να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να μην το παρουσιάσει», προσθέτοντας παράλληλα ότι αν δεν θέλει ο ίδιος, πρέπει να συζητήσουν πώς θα έχουν παρουσία εκεί, ζητώντας ουσιαστικά έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

«Ελήφθη μια απόφαση, πρέπει να υπάρξει οδικός χάρτης εφαρμογής. Όταν βάζεις έναν στόχο, το κόμμα πρέπει να εξηγεί και πώς τον υλοποιεί», σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επαναφέροντας το αίτημα να αξιολογήσουν άμεσα τα συλλογικά όργανα την πορεία υλοποίησης των κομματικών αποφάσεων.

Τοποθετούμενος στα δημοσιεύματα που συνδέουν την οικονομική κατάσταση του κόμματος με ενδεχόμενη πώληση περιουσιακών στοιχείων, απέρριψε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή», ανέφερε για τα σενάρια πώλησης του ραδιοφωνικού σταθμού του κόμματος. «Αν θέλει κάποιος να πάρει εντολή εκποίησης της περιουσίας του κόμματος, πρέπει να έρθει να τη ζητήσει και να έχουμε καθαρές κουβέντες», υπογράμμισε τέλος.

Πηγή: skai.gr

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