Έχει χαθεί η επικοινωνία με τον επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Εσμαήλ Κάανι, ο οποίος είχε πάει στον Λίβανο μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, από τα ισραηλινά χτυπήματα στη Βηρυτό στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ανέφεραν στο Reuters δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι ασφαλείας.

Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι ο Κάανι βρισκόταν στα νότια προάστια της Βηρυτού, στην πόλη Νταχίγια, κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού την Πέμπτη που είχε στόχο τον ανώτερο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πάει να συναντήσει τον Σαφιεντίν.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι από τότε το Ιράν και η Χεζμπολάχ δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τον Καάνι.

Το Ισραήλ έχει πλήξει πολλούς στόχους στην Νταχίγια καθώς συνεχίζει την εκστρατεία κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν λιβανέζικης ομάδας Χεζμπολάχ.

