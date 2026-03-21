Αραγτσί: «Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε όσο είναι απαραίτητο και για όσο χρειαστεί»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News ότι η Τεχεράνη θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από μια απλή κατάπαυση του πυρός για να τερματιστεί ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Το μήνυμά μας είναι ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που μάς έχει επιβληθεί. Διαπραγματευόμασταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν. Αυτή ήταν μια κατάφωρη πράξη επιθετικότητας. μια παράνομη, αδικαιολόγητη και απρόκλητη πράξη επιθετικότητας», δήλωσε ο Αραγτσί στο ειδησεογραφικό πρακτορείο την Παρασκευή.

«Αυτό που κάνουμε είναι καθαρά αυτοάμυνα. Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε, όσο είναι απαραίτητο και για όσο χρειαστεί», διεμήνυσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της συνέντευξης που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Η θέση μας είναι, και πρέπει να το επαναλάβω, ότι δεν δεχόμαστε κατάπαυση του πυρός επειδή δεν θέλουμε να επαναληφθεί το σενάριο του περασμένου έτους. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί ολοκληρωτικά και οριστικά και πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτή η κατάσταση δεν θα επαναληφθεί», δήλωσε ο Αραγτσί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.