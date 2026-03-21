Αμερικανοί πεζοναύτες: «Θρηνούμε τον θάνατο του Τσακ Νόρις»

Συγκινεί το μήνυμα των Αμερικανών πεζοναυτών για τον θάνατο του Τσακ Νόρις. «Θρηνούμε τον θάνατο του Τσακ Νόρις, ενός βετεράνου της @usairforce, ο οποίος έγινε επίσης επίτιμος Πεζοναύτης το 2007 όταν του απονεμήθηκε ο τίτλος από τον τότε Διοικητή του Σώματος Πεζοναυτών, Στρατηγό Τζέιμς Τ. Κόνγουεϊ» τονίζεται.

Το μήνυμα τον πεζοναυτών

«Ο Τσακ Νόρις δεν κατατάχθηκε στο Σώμα Πεζοναυτών... το Σώμα Πεζοναυτών υπέβαλε αίτηση σε αυτόν (για κατάταξη)

Οι δρόμοι του παραδείσου φυλάσσονταν πάντα από Πεζοναύτες. Σήμερα, ο Τσακ Νόρις παρουσιάστηκε για υπηρεσία.

Θρηνούμε τον θάνατο του Τσακ Νόρις, ενός βετεράνου της @usairforce, ο οποίος έγινε επίσης επίτιμος Πεζοναύτης το 2007 όταν του απονεμήθηκε ο τίτλος από τον τότε Διοικητή του Σώματος Πεζοναυτών, Στρατηγό Τζέιμς Τ. Κόνγουεϊ.

Ο Τσακ Νόρις είναι ένα από τα λίγο πάνω από 100 άτομα στα οποία έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Πεζοναυτή σε ολόκληρη την 250χρονη ιστορία του Σώματος.

Ορισμένες αποστολές μπορεί να απαιτούν τάγμα, αλλά αυτή απαιτεί μόνο έναν Επίτιμο Πεζοναύτη».

 
