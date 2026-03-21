Αμερικανοί πεζοναύτες: «Θρηνούμε τον θάνατο του Τσακ Νόρις»

Συγκινεί το μήνυμα των Αμερικανών πεζοναυτών για τον θάνατο του Τσακ Νόρις. «Θρηνούμε τον θάνατο του Τσακ Νόρις, ενός βετεράνου της @usairforce, ο οποίος έγινε επίσης επίτιμος Πεζοναύτης το 2007 όταν του απονεμήθηκε ο τίτλος από τον τότε Διοικητή του Σώματος Πεζοναυτών, Στρατηγό Τζέιμς Τ. Κόνγουεϊ» τονίζεται.

«Ορισμένες αποστολές μπορεί να απαιτούν τάγμα, αλλά αυτή απαιτεί μόνο έναν Επίτιμο Πεζοναύτη» επισημαίνουν.

Το μήνυμα τον πεζοναυτών

«Ο Τσακ Νόρις δεν κατατάχθηκε στο Σώμα Πεζοναυτών... το Σώμα Πεζοναυτών υπέβαλε αίτηση σε αυτόν (για κατάταξη)

Οι δρόμοι του παραδείσου φυλάσσονταν πάντα από Πεζοναύτες. Σήμερα, ο Τσακ Νόρις παρουσιάστηκε για υπηρεσία.

Θρηνούμε τον θάνατο του Τσακ Νόρις, ενός βετεράνου της @usairforce, ο οποίος έγινε επίσης επίτιμος Πεζοναύτης το 2007 όταν του απονεμήθηκε ο τίτλος από τον τότε Διοικητή του Σώματος Πεζοναυτών, Στρατηγό Τζέιμς Τ. Κόνγουεϊ.

Ο Τσακ Νόρις είναι ένα από τα λίγο πάνω από 100 άτομα στα οποία έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Πεζοναυτή σε ολόκληρη την 250χρονη ιστορία του Σώματος.

Ορισμένες αποστολές μπορεί να απαιτούν τάγμα, αλλά αυτή απαιτεί μόνο έναν Επίτιμο Πεζοναύτη».

Chuck Norris didn't join the Marine Corps...the Marine Corps applied to him.



Heaven’s streets have always been guarded by Marines. Today, Chuck Norris reported for duty.



We mourn the passing of Chuck Norris, a @usairforce veteran, who also became an honorary Marine in 2007… pic.twitter.com/fytKZxPHcK — U.S. Marines (@USMC) March 20, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.