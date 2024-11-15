Μία 25χρονη γυναίκα στην Τεχεράνη, η Ροσανάκ Μολάι Αλισάχ αγνοείται αφότου τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ, εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλειά της.



Πού είναι η Roshanak Molaei; Είναι το hashtag που κυκλοφορεί στο Ιράν.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη της Μολάι, που είναι τουρκικής καταγωγής από το Ταμπρίζ, δεν ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία.

Ένα βίντεο από κάμερες κυκλοφορίας δείχνει τη γυναίκα να περπατά κατά μήκος ενός πεζοδρομίου της Τεχεράνης την 1η Νοεμβρίου, όταν ένας άνδρας ντυμένος με στρατιωτική στολή την πλησιάζει από πίσω με μια μοτοσικλέτα και να την παρενοχλεί.

Στο βίντεο διάρκειας σχεδόν 2 λεπτών που αργότερα δημοσίευσε η Μολάι στον λογαριασμό της X, δείχνει ότι εκείνη αντέδρασε αρπάζοντας τον μοτοσικλετιστή στη διάρκεια ενός έντονου διαπληκτισμού με τον άνδρα να απομακρύνεται στη συνέχεια.

Η γυναίκα έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Μια σκηνή από το πώς είναι να είσαι γυναίκα στο Ιράν».

Αμέσως μετά ο λογαριασμός της απενεργοποιήθηκε.

Η Hengaw, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία που παρακολουθεί τις παραβιάσεις στο Κουρδιστάν και το Ιράν, αναδημοσίευσε επίσης το βίντεο στο X.

Σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης, η Μολάι είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν κυβερνητικό αξιωματούχο για τους υποχρεωτικούς νόμους για τη χιτζάμπ. Το περιστατικό που κατέγραψε η κάμερα παρακολούθησης δείχνει τη Μολάι χωρίς χιτζάμπ.

Roshanak Molaei Alishah, a 25-year-old woman and opponent of the mandatory hijab, was recently detained on November 3 after posting a video in which she confronted a man on a motorcycle who was harassing her. Her current whereabouts and condition remain unknown.



Η ιρανική αστυνομία επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι υπήρξε «αντιπαράθεση μεταξύ μιας νεαρής γυναίκας και ενός μοτοσικλετιστή» την 1η Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι «οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι ο μοτοσικλετιστής παρενόχλησε τη νεαρή γυναίκα».

«Και τα δύο μέρη παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας. «Ο μοτοσικλετιστής τέθηκε υπό έρευνα τόσο για παρενόχληση όσο και για τροχαίες παραβάσεις. Η γυναίκα διώκεται για μη τήρηση των υποχρεωτικών νόμων για τη χιτζάμπ».

Σύμφωνα με το Hengaw, στις 2 Νοεμβρίου, η Μολάι «κλήθηκε από την FATA», την ιρανική κυβερνοαστυνομία, σχετικά με τη θέση της για τη χιτζάμπ και συνελήφθη την επόμενη μέρα.

«Παραμένει ασαφές σε ποια φυλακή κρατείται αυτή τη στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπος της Hengaw.

"Από τη σύλληψή της, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την υγεία της και τις συνθήκες φυλάκισης. Η έλλειψη αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στο Ιράν εντείνει την ανησυχία", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Hengaw.

Είχε συλληφθεί ξανά

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μολάι συλλαμβάνεται επειδή εναντιώθηκε στους υποχρεωτικούς νόμους περί χιτζάμπ του Ιράν, σύμφωνα με τον Hengaw. Το 2022, συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», μια σειρά ειρηνικών διαδηλώσεων που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της Μάχσα Αμινί από την αστυνομία.

Μετά τη σύλληψή της τον Σεπτέμβριο του 2022, η Μολάι καταδικάστηκε σε πάνω από έξι χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερη τον Φεβρουάριο του 2023 αφού της χορηγήθηκε αμνηστία, σύμφωνα με τον Hengaw.

