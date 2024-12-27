Ιράν: 3 νεκροί και 6 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία

Λογαριασμός
Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Ιράν

Μεταξύ των τραυματιών ήταν τρία παιδιά, ηλικίας 4-15 ετών, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία της πόλης Γιαζντ, πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας στο κεντρικό Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν τρία παιδιά, ηλικίας 4-15 ετών, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Εκπρόσωπος Τύπου του περιφερειακού κέντρου παροχής πρώτων βοηθειών ενημέρωσε πως πέντε εκ των έξι τραυματιών έλαβαν ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιράν
