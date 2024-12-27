Βοσνία: Εργαζόμενος σε μετεωρολογικό σταθμό εντοπίστηκε νεκρός

Ένας εργαζόμενος σε μετεωρολογικό σταθμό βρέθηκε σήμερα νεκρός κοντά στο Σαράγεβο, έπειτα από τέσσερις μέρες ερευνών για τον εντοπισμό του, με τη χιονοθύελλα που πλήττει τη Βοσνία, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, να έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε τη νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα, πλήττοντας επίσης τμήματα της Κροατίας και της Σερβίας. Η ένταση της χιονοθύελλας μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό διασχίζοντας ολόκληρη τη Βοσνία, αλλά χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούσαν μέχρι σήμερα να παραμένουν αποκλεισμένοι σε δεκάδες απομονωμένες τοποθεσίες, ενώ δρόμοι έχουν γίνει αδιάβατοι.

«Μέλη των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης του καντόνιου του Σαράγεβο (...) εντόπισαν στη νοτιοανατολική πλαγιά του βουνού Μπιελάσνιτσα ένα πτώμα που πιστεύουμε ότι είναι του αγνοούμενου εργαζομένου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας», δήλωσε στο Facebook η επικεφαλής της επιχείρησης, Νερμίν Ντεμίρ, τέταρτη μέρα ερευνών για τον εργαζόμενου.

Την εξαφάνιση αυτού του 46χρονου άνδρα, ο οποίος κατευθυνόταν προς τον μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή της Μπιελάσνιτσα, σε υψόμετρο 2.067 μ., ανέφερε ένας συνάδελφός του το μεσημέρι της Τρίτης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο 46χρονος είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά τηλεφωνικά για να υποδείξει την τοποθεσία του, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδρομή και ότι θα επιχειρούσε να φτάσει στην κορυφή ακολουθώντας άλλη διαδρομή, τόνισαν συνάδελφοι του σε μέσα ενημέρωσης.

Περισσότεροι από 50 διασώστες, ανάμεσά τους μέλη ειδικών δυνάμεων αστυνομίας και δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας, ξεκίνησαν σήμερα πρωί την τέταρτη ημέρα ερευνών για τον εντοπισμό του εργαζομένου, σε μια έρευνα ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πυκνής ομίχλης και των ισχυρών ανέμων.

Το στρώμα χιονιού σήμερα το πρωί έφτανε τα 174 εκατοστά στην κορυφή του βουνού, ενώ οι σωροί χιονιού που σχηματίστηκαν από ανέμους έφταναν σε κάποιες τοποθεσίες σχεδόν τα τρία μέτρα, σύμφωνα με διασώστες.

Ο μετεωρολογικός σταθμός Μπιελάσνιτσα αποτελεί μέρος ενός «διεθνούς δικτύου σταθμών για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής», τόνισε ο Έντιν Πίσμο, αξιωματούχος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε μέσα ενημέρωσης.

Πολλές δεκάδες χιλιάδες σπίτια εξακολουθούν να είναι χωρίς ηλεκτροδότηση, ιδιαίτερα στο βόρειο μισό της χώρας, όπως σε πολλούς δήμους γύρω από το Κνέζεβο, 140 χλμ βορειοδυτικά του Σαράγεβο, με τον δήμαρχο του Κνέζεβο, Γκόραν Μπορόγεβιτς να κηρύσσει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Ομάδες της εταιρείας αντιμέτωπισης ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο επιδιορθώνουν βλάβες, αλλά η προσέγγιση σε ορισμένες περιοχές είναι δύσκολη όπου του στρώμα χιονιού φτάνει πάνω από το ένα μέτρο», δήλωσε ο Μπόρογεβιτς στη κρατική τηλεόραση της της Σερβοβόσνιας οντότητας (RTRS).

